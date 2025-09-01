$41.260.00
31 серпня, 21:30 • 12809 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 12623 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 44374 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 83532 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 95900 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 110335 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 119851 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 256868 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 115005 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86443 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Міжнародний день відбитків пальців та Всесвітній день молитви про творіння: що ще відзначають 1 вересня

Київ • УНН

 • 34 перегляди

1 вересня відзначають Міжнародний день відбитків пальців, Всесвітній день молитви про творіння та Всесвітній день написання листів. Цей день також знаменує початок місяця обізнаності про хворобу Альцгеймера.

Міжнародний день відбитків пальців та Всесвітній день молитви про творіння: що ще відзначають 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, відзначається Міжнародний день відбитків пальців та Всесвітній день молитви про творіння. Також саме з цього дня починається місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера, пише УНН.

Міжнародний день відбитків пальців

Цей день відзначається з метою вшанування Хуана Вучетича, аргентинського антрополога і натуралізованого поліцейського хорватського походження, який є засновником сучасної системи дактилоскопії. Вучетич розробив першу в історії класифікацію відбитків пальців і створив дактилоскопічні карти, що стали основою для сучасної ідентифікації особистості.

Всесвітній день молитви про творіння

Нині покійний Папа Франциск оголосив Всесвітній день молитви про творіння — день, який об’єднує віруючих у всьому світі в спільній турботі про нашу планету. Це не просто дата в календарі. Цей день є нагадуванням про наші відповідальність і покликання бути хранителями Божого творіння.

Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20.08.25, 10:11 • 131153 перегляди

Всесвітній день написання листів

Цей день написання листів святкують щороку 1 вересня. Його започаткував у 2014 році австралієць Річард Сімпкін, який хотів повернути інтерес до традиційного листування в цифрову епоху. вчені довели, що письмо від руки допомагає знизити рівень стресу та покращує емоційне самопочуття. Також воно розвиває пам’ять.

Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера є однією з найпоширеніших форм деменції, яка поступово руйнує пам’ять, мислення і здатність виконувати звичні дії. За оцінками ВООЗ, понад 55 мільйонів людей у світі страждають на деменцію. Близько 60-70% із них — саме на хворобу Альцгеймера. Вересень було обрано місяцем, коли кожен може дізнатися більше про цю недугу, підтримати близьких і поширити інформацію.

Окупанти скасовують День шахтаря на ТОТ через загрозу протестів - ЦНС23.08.25, 07:45 • 3332 перегляди

Павло Зінченко

СуспільствоЗдоров'я
Папа Франциск
Аргентина