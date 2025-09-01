Міжнародний день відбитків пальців та Всесвітній день молитви про творіння: що ще відзначають 1 вересня

Сьогодні, 1 вересня, відзначається Міжнародний день відбитків пальців та Всесвітній день молитви про творіння. Також саме з цього дня починається місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера, пише УНН.

Міжнародний день відбитків пальців

Цей день відзначається з метою вшанування Хуана Вучетича, аргентинського антрополога і натуралізованого поліцейського хорватського походження, який є засновником сучасної системи дактилоскопії. Вучетич розробив першу в історії класифікацію відбитків пальців і створив дактилоскопічні карти, що стали основою для сучасної ідентифікації особистості.

Всесвітній день молитви про творіння

Нині покійний Папа Франциск оголосив Всесвітній день молитви про творіння — день, який об’єднує віруючих у всьому світі в спільній турботі про нашу планету. Це не просто дата в календарі. Цей день є нагадуванням про наші відповідальність і покликання бути хранителями Божого творіння.

Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу

Всесвітній день написання листів

Цей день написання листів святкують щороку 1 вересня. Його започаткував у 2014 році австралієць Річард Сімпкін, який хотів повернути інтерес до традиційного листування в цифрову епоху. вчені довели, що письмо від руки допомагає знизити рівень стресу та покращує емоційне самопочуття. Також воно розвиває пам’ять.

Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера

Хвороба Альцгеймера є однією з найпоширеніших форм деменції, яка поступово руйнує пам’ять, мислення і здатність виконувати звичні дії. За оцінками ВООЗ, понад 55 мільйонів людей у світі страждають на деменцію. Близько 60-70% із них — саме на хворобу Альцгеймера. Вересень було обрано місяцем, коли кожен може дізнатися більше про цю недугу, підтримати близьких і поширити інформацію.

Окупанти скасовують День шахтаря на ТОТ через загрозу протестів - ЦНС