Міжнародний день відбитків пальців та Всесвітній день молитви про творіння: що ще відзначають 1 вересня
Київ • УНН
1 вересня відзначають Міжнародний день відбитків пальців, Всесвітній день молитви про творіння та Всесвітній день написання листів. Цей день також знаменує початок місяця обізнаності про хворобу Альцгеймера.
Сьогодні, 1 вересня, відзначається Міжнародний день відбитків пальців та Всесвітній день молитви про творіння. Також саме з цього дня починається місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера, пише УНН.
Міжнародний день відбитків пальців
Цей день відзначається з метою вшанування Хуана Вучетича, аргентинського антрополога і натуралізованого поліцейського хорватського походження, який є засновником сучасної системи дактилоскопії. Вучетич розробив першу в історії класифікацію відбитків пальців і створив дактилоскопічні карти, що стали основою для сучасної ідентифікації особистості.
Всесвітній день молитви про творіння
Нині покійний Папа Франциск оголосив Всесвітній день молитви про творіння — день, який об’єднує віруючих у всьому світі в спільній турботі про нашу планету. Це не просто дата в календарі. Цей день є нагадуванням про наші відповідальність і покликання бути хранителями Божого творіння.
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20.08.25, 10:11 • 131153 перегляди
Всесвітній день написання листів
Цей день написання листів святкують щороку 1 вересня. Його започаткував у 2014 році австралієць Річард Сімпкін, який хотів повернути інтерес до традиційного листування в цифрову епоху. вчені довели, що письмо від руки допомагає знизити рівень стресу та покращує емоційне самопочуття. Також воно розвиває пам’ять.
Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера
Хвороба Альцгеймера є однією з найпоширеніших форм деменції, яка поступово руйнує пам’ять, мислення і здатність виконувати звичні дії. За оцінками ВООЗ, понад 55 мільйонів людей у світі страждають на деменцію. Близько 60-70% із них — саме на хворобу Альцгеймера. Вересень було обрано місяцем, коли кожен може дізнатися більше про цю недугу, підтримати близьких і поширити інформацію.
Окупанти скасовують День шахтаря на ТОТ через загрозу протестів - ЦНС23.08.25, 07:45 • 3332 перегляди