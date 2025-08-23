Окупанти скасовують День шахтаря на ТОТ через загрозу протестів - ЦНС
Київ • УНН
Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях скасовує святкування Дня шахтаря. Причиною є соціальна напруга та побоювання, що масові заходи переростуть у стихійні протести.
На тимчасово окупованих територіях росіяни скасовують святкування Дня шахтаря, який традиційно відзначається в останню неділю серпня. Про це повідомляє Цетнр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що відповідне рішення окупаційна влада ухвалила через соціальну напругу.
Окупанти не здатні забезпечити людей водою й бояться, що масові заходи переростуть у стихійні протести. Тому - жодних свят
У ЦНС вважають, що це ще раз доводить: росія не контролює захоплені території, вона боїться місцевих мешканців.
Нагадаємо
За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе, а підвіз води автоцистернами не вирішить проблему.
