22 серпня, 15:16 • 22589 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
22 серпня, 14:47 • 26024 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 20111 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
22 серпня, 14:30 • 22862 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
22 серпня, 13:07 • 23113 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
22 серпня, 12:16 • 13223 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
22 серпня, 11:30 • 23201 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
22 серпня, 11:01 • 20082 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
22 серпня, 09:34 • 13735 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14752 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Окупанти скасовують День шахтаря на ТОТ через загрозу протестів - ЦНС

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях скасовує святкування Дня шахтаря. Причиною є соціальна напруга та побоювання, що масові заходи переростуть у стихійні протести.

Окупанти скасовують День шахтаря на ТОТ через загрозу протестів - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни скасовують святкування Дня шахтаря, який традиційно відзначається в останню неділю серпня. Про це повідомляє Цетнр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідне рішення окупаційна влада ухвалила через соціальну напругу.

Окупанти не здатні забезпечити людей водою й бояться, що масові заходи переростуть у стихійні протести. Тому - жодних свят

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вважають, що це ще раз доводить: росія не контролює захоплені території, вона боїться місцевих мешканців.

Нагадаємо

За інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях існує критична ситуація з водопостачанням, що ставить під загрозу опалювальний сезон. Без заповнення систем теплоносієм опалення неможливе, а підвіз води автоцистернами не вирішить проблему.

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна