Оккупанты отменяют День шахтера на ВОТ из-за угрозы протестов - ЦНС
Киев • УНН
Оккупационные власти на временно оккупированных территориях отменяют празднование Дня шахтера. Причиной является социальное напряжение и опасения, что массовые мероприятия перерастут в стихийные протесты.
На временно оккупированных территориях россияне отменяют празднование Дня шахтера, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующее решение оккупационные власти приняли из-за социальной напряженности.
Оккупанты не способны обеспечить людей водой и боятся, что массовые мероприятия перерастут в стихийные протесты. Поэтому - никаких праздников
В ЦНС считают, что это еще раз доказывает: Россия не контролирует захваченные территории, она боится местных жителей.
Напомним
По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно, а подвоз воды автоцистернами не решит проблему.
