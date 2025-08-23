Оккупанты отменяют День шахтера на ВОТ из-за угрозы протестов - ЦНС

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 22551 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 25962 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 20074 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 22821 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 23075 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13208 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23180 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 20072 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13731 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14747 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3.5м/с
79%
744мм
Популярные новости
"Можно я заберу его себе?": Трамп спросил Инфантино, может ли он забрать себе кубок Чемпионата мираPhotoVideo22 августа, 19:53 • 7540 просмотра
Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибывает в Украину: СМИ узнали цель визита22 августа, 20:36 • 10329 просмотра
Буря на Полтавщине: тысячи людей без света, повреждены дома22 августа, 23:14 • 8352 просмотра
Город Петров Вал Волгоградской области РФ подвергся массированной атаке дронов01:21 • 10149 просмотра
Дія.Картку уже оформили 806 тысяч украинцев03:12 • 4754 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 17436 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 22548 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 22819 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 23074 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 23178 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Джо Байден
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Европа
Краматорск
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 20073 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 13159 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 15470 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 18459 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 26316 просмотра
Актуальное
Футбол
Лекарственные средства
Нефть
Микоян МиГ-29
Вторая мировая война

Оккупанты отменяют День шахтера на ВОТ из-за угрозы протестов - ЦНС

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Оккупационные власти на временно оккупированных территориях отменяют празднование Дня шахтера. Причиной является социальное напряжение и опасения, что массовые мероприятия перерастут в стихийные протесты.

Оккупанты отменяют День шахтера на ВОТ из-за угрозы протестов - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне отменяют празднование Дня шахтера, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее решение оккупационные власти приняли из-за социальной напряженности.

Оккупанты не способны обеспечить людей водой и боятся, что массовые мероприятия перерастут в стихийные протесты. Поэтому - никаких праздников

- говорится в сообщении.

В ЦНС считают, что это еще раз доказывает: Россия не контролирует захваченные территории, она боится местных жителей.

Напомним

По информации ЦНС, на временно оккупированных территориях существует критическая ситуация с водоснабжением, что ставит под угрозу отопительный сезон. Без заполнения систем теплоносителем отопление невозможно, а подвоз воды автоцистернами не решит проблему.

Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12.08.25, 08:04 • 32457 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина