Международный день отпечатков пальцев и Всемирный день молитвы о творении: что еще отмечают 1 сентября

$41.260.00
48.130.00
ukenru
31 августа, 21:30 • 13229 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 13104 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 45247 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 84047 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 96310 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 110643 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 119984 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 256959 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 115060 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86458 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
72%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 28178 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 27340 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 14381 просмотра
Президент Украины надеется на результативность расследования убийства Парубия31 августа, 18:40 • 9646 просмотра
Стрельба во Львове: мужчина открыл огонь после преследования - Зинкевич31 августа, 18:51 • 3908 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 11987 просмотра
В Фастове мужчина расстрелял отца с сыном: есть погибший31 августа, 20:34 • 5110 просмотра
В краснодарском крае рф вспыхнул пожар после атаки неизвестных дронов: детали00:32 • 12666 просмотра
Новейшие украинские ракеты "Фламинго" могли впервые применить для поражения российской базы в КрымуPhoto01:01 • 10401 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 109183 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 239383 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 240076 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 331608 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 279168 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Крым
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 112632 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 245128 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 268079 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 264976 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 244617 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-24
Ми-8
Truth Social
Financial Times

Международный день отпечатков пальцев и Всемирный день молитвы о творении: что еще отмечают 1 сентября

Киев • УНН

 • 166 просмотра

1 сентября отмечают Международный день отпечатков пальцев, Всемирный день молитвы о творении и Всемирный день написания писем. Этот день также знаменует начало месяца осведомленности о болезни Альцгеймера.

Международный день отпечатков пальцев и Всемирный день молитвы о творении: что еще отмечают 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, отмечается Международный день отпечатков пальцев и Всемирный день молитвы о творении. Также именно с этого дня начинается месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, пишет УНН.

Международный день отпечатков пальцев

Этот день отмечается с целью чествования Хуана Вучетича, аргентинского антрополога и натурализованного полицейского хорватского происхождения, который является основателем современной системы дактилоскопии. Вучетич разработал первую в истории классификацию отпечатков пальцев и создал дактилоскопические карты, ставшие основой для современной идентификации личности.

Всемирный день молитвы о творении

Ныне покойный Папа Франциск объявил Всемирный день молитвы о творении — день, который объединяет верующих во всем мире в общей заботе о нашей планете. Это не просто дата в календаре. Этот день является напоминанием о нашей ответственности и призвании быть хранителями Божьего творения.

Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20.08.25, 10:11 • 131153 просмотра

Всемирный день написания писем

Этот день написания писем празднуют ежегодно 1 сентября. Его учредил в 2014 году австралиец Ричард Симпкин, который хотел вернуть интерес к традиционной переписке в цифровую эпоху. Ученые доказали, что письмо от руки помогает снизить уровень стресса и улучшает эмоциональное самочувствие. Также оно развивает память.

Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространенных форм деменции, которая постепенно разрушает память, мышление и способность выполнять привычные действия. По оценкам ВОЗ, более 55 миллионов человек в мире страдают деменцией. Около 60-70% из них — именно болезнью Альцгеймера. Сентябрь был выбран месяцем, когда каждый может узнать больше об этом недуге, поддержать близких и распространить информацию.

Оккупанты отменяют День шахтера на ВОТ из-за угрозы протестов - ЦНС23.08.25, 07:45 • 3332 просмотра

Павел Зинченко

ОбществоЗдоровье
Папа Франциск
Аргентина