Международный день отпечатков пальцев и Всемирный день молитвы о творении: что еще отмечают 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, отмечается Международный день отпечатков пальцев и Всемирный день молитвы о творении. Также именно с этого дня начинается месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, пишет УНН.

Международный день отпечатков пальцев

Этот день отмечается с целью чествования Хуана Вучетича, аргентинского антрополога и натурализованного полицейского хорватского происхождения, который является основателем современной системы дактилоскопии. Вучетич разработал первую в истории классификацию отпечатков пальцев и создал дактилоскопические карты, ставшие основой для современной идентификации личности.

Всемирный день молитвы о творении

Ныне покойный Папа Франциск объявил Всемирный день молитвы о творении — день, который объединяет верующих во всем мире в общей заботе о нашей планете. Это не просто дата в календаре. Этот день является напоминанием о нашей ответственности и призвании быть хранителями Божьего творения.

Всемирный день написания писем

Этот день написания писем празднуют ежегодно 1 сентября. Его учредил в 2014 году австралиец Ричард Симпкин, который хотел вернуть интерес к традиционной переписке в цифровую эпоху. Ученые доказали, что письмо от руки помогает снизить уровень стресса и улучшает эмоциональное самочувствие. Также оно развивает память.

Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространенных форм деменции, которая постепенно разрушает память, мышление и способность выполнять привычные действия. По оценкам ВОЗ, более 55 миллионов человек в мире страдают деменцией. Около 60-70% из них — именно болезнью Альцгеймера. Сентябрь был выбран месяцем, когда каждый может узнать больше об этом недуге, поддержать близких и распространить информацию.

