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Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я: передбачення Гейтса про пандемію COVID-19 збулися

Київ • УНН

 • 20506 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У 2015 році Білл Гейтс назвав віруси найнебезпечнішим ворогом людства і попередив, що системи охорони здоров'я всього світу не готові до пандемії. Професор, доктор медичних наук, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов розповів в інтерв'ю УНН, наскільки це твердження виявилося пророчим і чи дійсно всі країни світу провалилися на іспиті під назвою "пандемія".

Міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я: передбачення Гейтса про пандемію COVID-19 збулися

"Так, розумію на чому він (Білл Гейтс - ред.) будував свої припущення. Подивіться, у нас в 2003 році був SARS, потім буквально протягом 7 років з'явився MERS - важкий синдром, вірус, що передається від верблюдів. Летальність була 30%, кожна третя людина гинула. Тому з Біллом Гейтсом я згоден. Дуже зросла кількість населення, людство технологічно стало набагато більше впливати на навколишнє середовище. (...) Тому Гейтс правий, що називає саме віруси першочерговим ворогом людства. Багато у чому це пов'язано з тим, що віруси, як і раніше, зберігають генетичні механізми переходу від одного виду на інший. Наприклад, кажани легко "діляться" своїми вірусами", - пояснив Фаворов.

Епідеміолог згоден з тим, що більшість країн світу виявилися беззахисними перед пандемією COVID-19, а у деяких системах охорони здоров'я стався справжній колапс.

"Так, система охорони здоров'я всього світу не готова до пандемії. Північна Італія, наприклад, була у колапсі. У них не було ліжок для тих, хто задихався, не було апаратів штучного дихання, щоб підтримати дихання людини. А якщо людина не дихає - вона помирає. І це катастрофа", - вважає він.

Разом з тим, Фаворов підкреслив, що неможливо підготуватися до того, чого немає, адже кожен раз вірус може мати інший механізм передачі.

"Система охорони здоров'я всього світу не була готова до пандемії, тому що ми не можемо бути готовими до того, чого немає. Ось зараз ми маємо респіраторну інфекцію. Але кожен раз, коли нова інфекція з'являється з іншим механізмом передачі - це завжди несподіванка", - впевнений епідеміолог.

Нагадаємо, раніше Фаворов заявив, що Україна досить ефективно впоралася з піком COVID-19, причому, значно успішніше від більшості країн. 

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що незважаючи на спад захворюваності, у МОЗ не планують скасовувати або переносити жорсткий карантин, запланований у січні, через прогнозований спалах захворюваності після новорічних свят і сезонної захворюваності на грип.

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