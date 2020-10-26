Минздрав начал процесс восстановления института отечественных вакцин - Степанов

"Президент настроен полностью восстановить в Украине производство вакцин. Мы говорим не только о COVID-19. Речь о вакцинах, которые используем каждый год согласно календарю прививок. Мы их ежегодно закупаем за рубежом, но у нас есть возможность начать их изготовление в Украине. В то же время мы имеем своих ученых, которые способны это все делать", - подчеркнул Степанов.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина вполне способна заниматься разработкой своей вакцины - в государстве есть все необходимые мощности, а также талантливые, профессиональные специалисты.

"Если наши ожидания сбудутся, и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, с международным лицензированием - я думаю, что уже через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину против COVID-19", - отметил Степанов.

Напомним, уникальная украинская вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 может появиться через год - после проведения всех необходимых исследований.

Как заявлял Степанов, изготовление вакцины в Украине будет полностью профинансировано государством.

Напомним, доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы.