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Актуальне
МОЗ розпочало процес відновлення інституту вітчизняних вакцин – Степанов

МОЗ розпочало процес відновлення інституту вітчизняних вакцин – Степанов

Київ • УНН

 • 12822 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров’я за підтримки президента розпочало процес відновлення інституту вакцин в Україні. Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

“Президент налаштований повністю відновити в Україні виробництво вакцин. Ми говоримо не лише про COVID-19. Мова про вакцини, які використовуємо щороку згідно календаря щеплень. Ми їх щороку закуповуємо за кордоном, але у нас є можливість розпочати їх виготовлення в Україні. Водночас ми маємо своїх вчених, які здатні це все робити”, - наголосив Степанов.

Окрім того, він підкреслив, що Україна цілком здатна займатися розробкою своєї вакцини - в державі є всі необхідні потужності, а також талановиті, професійні спеціалісти.

“Якщо наші очікування збудуться, і дійсно обраний виробник буде готовий до виробництва за міжнародним стандартом, з міжнародним ліцензуванням - я думаю, що вже за рік ми зможемо отримати оригінальну українську вакцину проти COVID-19”, - зазначив Степанов.

Нагадаємо, унікальна українська вакцина від коронавірусної хвороби COVID-19 може з'явитися через рік - після проведення всіх необхідних досліджень.

Як заявляв Степанов, виготовлення вакцини в Україні буде повністю профінансоване державою.

Нагадаємо, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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