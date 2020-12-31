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Международный эксперт в сфере здравоохранения: предсказания Гейтса о пандемии COVID-19 сбылись

Киев • УНН

 • 20506 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2015 году Билл Гейтс назвал вирусы опасным врагом человечества и предупредил, что системы здравоохранения всего мира не готовы к пандемии. Профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов рассказал в интервью УНН, насколько это утверждение оказалось пророческим и действительно ли все страны мира провалились на экзамене под названием "пандемия".

Международный эксперт в сфере здравоохранения: предсказания Гейтса о пандемии COVID-19 сбылись

"Да, понимаю на чем он (Билл Гейтс - ред.) строил свои предположения. Посмотрите, у нас в 2003 году был SARS, потом буквально в течение 7 лет появился MERS - тяжелый синдром, вирус, передающийся от верблюдов. Летальность была 30%, каждый третий человек погибал. Поэтому с Биллом Гейтсом я согласен. Очень выросла численность населения, человечество технологически стало гораздо больше влиять на окружающую среду. (...) Поэтому Гейтс прав, что называет именно вирусы первоочередным врагом человечества. Во многом это связано с тем, что вирусы, как и раньше, сохраняют генетические механизмы перехода от одного вида на другой. Например, летучие мыши легко "делятся" своими вирусами", - пояснил Фаворов.

Эпидемиолог согласен с тем, что большинство стран мира оказались беззащитными перед пандемией COVID-19, а в некоторых системах здравоохранения произошел настоящий коллапс.

"Да, система здравоохранения всего мира не готова к пандемии. Северная Италия, например, была в коллапсе. У них не было кроватей для тех, кто задыхался, не было аппаратов искусственного дыхания, чтобы поддержать дыхание человека. А если человек не дышит - он умирает. И это катастрофа", - считает он.

Вместе с тем, Фаворов подчеркнул, что невозможно подготовиться к тому, чего нет, ведь каждый раз вирус может иметь другой механизм передачи.

"Система здравоохранения всего мира не была готова к пандемии, потому что мы не можем быть готовыми к тому, чего нет. Вот сейчас мы имеем респираторную инфекцию. Но каждый раз, когда новая инфекция появляется с другим механизмом передачи - это всегда неожиданность", - уверен эпидемиолог.

Напомним, ранее Фаворов заявил, что Украина достаточно эффективно справилась с пиком COVID-19, причем, значительно успешнее большинства стран.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что несмотря на спад заболеваемости, в Минздраве не планируют отменять или переносить жесткий карантин, запланированный в январе, из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной заболеваемости гриппом.

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