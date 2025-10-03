Мінсоцполітики розширює захист дітей та молоді, депортованих чи примусово переміщених росією

Уряд підтримав проєкт постанови, який посилює захист дітей та молоді, постраждалих від депортацій і примусових переміщень унаслідок збройної агресії рф. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.

Документ передбачає, що допомога та підтримка поширюватиметься не лише на неповнолітніх, а й на осіб віком від 18 до 23 років.

Це стосується тих, хто під час війни був ще дитиною, перебував в Україні на законних підставах і був депортований, примусово переміщений або перебував під ризиком такого переміщення

Зазначається, що такі молоді люди зможуть отримати супровід, допомогу з поверненням та реінтеграцією, а також право на підйомну допомогу від держави.

Ця допомога передбачена й для дітей, які повертаються з депортації або окупованих територій без супроводу дорослих.

Наш обов’язок – зробити все, щоб повернути кожну дитину і кожного молодого українця додому та допомогти їм відчути себе в безпеці. Вони мають право на освіту, підтримку й новий старт у житті. Держава не залишить їх наодинці зі своїми проблемами