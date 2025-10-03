Мінсоцполітики розширює захист дітей та молоді, депортованих чи примусово переміщених росією
Київ • УНН
Уряд розширив захист дітей та молоді, постраждалих від депортацій, до 23 років. Це дозволить отримати супровід, допомогу з поверненням та реінтеграцією.
Уряд підтримав проєкт постанови, який посилює захист дітей та молоді, постраждалих від депортацій і примусових переміщень унаслідок збройної агресії рф. Про це інформує Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України, передає УНН.
Деталі
Документ передбачає, що допомога та підтримка поширюватиметься не лише на неповнолітніх, а й на осіб віком від 18 до 23 років.
Це стосується тих, хто під час війни був ще дитиною, перебував в Україні на законних підставах і був депортований, примусово переміщений або перебував під ризиком такого переміщення
Зазначається, що такі молоді люди зможуть отримати супровід, допомогу з поверненням та реінтеграцією, а також право на підйомну допомогу від держави.
Ця допомога передбачена й для дітей, які повертаються з депортації або окупованих територій без супроводу дорослих.
Наш обов’язок – зробити все, щоб повернути кожну дитину і кожного молодого українця додому та допомогти їм відчути себе в безпеці. Вони мають право на освіту, підтримку й новий старт у житті. Держава не залишить їх наодинці зі своїми проблемами
Рішення Уряду також визначає порядок підтвердження факту повернення дітей і молоді з тимчасово окупованих територій.
Реалізація постанови дозволить забезпечити більш повний захист прав дітей та молоді, які постраждали від злочинних дій росії, та створити для них умови для життя й розвитку в Україні.
Нагадаємо
Україна у 2025 році представить резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей, а також започатковує механізм відстеження українських дітей.
