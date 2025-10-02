Кабмін запускає проект "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та розширює підтримку
Київ • УНН
В Україні запускається проект "Сімейна домівка" для підлітків, дітей з інвалідністю та багатодітних груп братів і сестер у 12 областях. Також підвищуються виплати батькам-вихователям та розширюється підтримка для дітей, повернених з окупації.
Кабінет міністрів України запускає проєкт "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та розширює підтримку. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.
Продовжуємо тематичні засідання уряду. Цього разу зосередилися на політиках захисту прав дітей. Запускаємо проєкт "Сімейна домівка" для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
За її словами, часто найважче знайти нову родину для підлітків, дітей з інвалідністю чи багатодітних груп братів і сестер, тому для таких дітей тепер буде створений простір адаптації між інтернатом і самостійним життям, максимально наближений до сімейних умов.
Прем’єр додала, що ініціатива діятиме у 12 областях України, у співфінансуванні держави та громад.
Як повідомила Свириденко підвищуються виплати батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.
Також розширюється підтримка для дітей, повернених з окупації чи примусової депортації росією.
Тепер право на допомогу у розмірі 50 тисяч грн матимуть не лише діти до 18 років, а й молоді люди віком 18–23 роки, які під час депортації були неповнолітніми.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком 18–23 роки зможуть отримувати безоплатну вторинну правничу допомогу
