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Дітей, евакуйованих за кордон, дозволили передавати під опіку – Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Кабінет Міністрів України дозволив українцям брати під опіку або піклування дітей, евакуйованих за кордон до війни. Це спростить повернення дітей до українського середовища та їхню інтеграцію в суспільство, надаючи пріоритет влаштуванню в сім'ю.

Дітей, евакуйованих за кордон, дозволили передавати під опіку – Мінсоцполітики

Українці можуть взяти під опіку або піклування дітей, яких під час війни евакуювали за кордон із закладів цілодобового перебування.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства соціальної політики України.

Деталі

В уряді затвердили зміни, ініційовані Міністерством соціальної політики, які дозволяють громадянам України, що проживають на території країни, оформлювати опіку або піклування над дітьми, евакуйованими під час війни.

У разі повернення дитини в Україну пріоритет надається її влаштуванню в сім’ю.

Раніше дітей переважно направляли до прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу або до сімей усиновлювачів. Якщо була така можливість, дитину повертали до біологічної родини.

Тепер до цього переліку додано також можливість оформлення опіки та піклування. Рішення про призначення опікуна ухвалює служба у справах дітей за місцем проживання або перебування потенційного опікуна.

Якщо кандидат є родичем дитини й перебуває за межами України, рішення про передачу дитини під опіку ухвалює орган опіки за останнім місцем проживання кандидата в Україні.

У Мінсоцполітики зазначили, що у випадку, коли між дитиною та кандидатом в опікуни вже склалися сімейні стосунки, обов’язкове навчання з питань виховання дітей не є необхідним.

Кожна дитина має право на родину. Для дітей, які були евакуйовані за кордон у складі закладів, життя в родині – це повернення до українського середовища і краща інтеграція у суспільство

- зазначили в міністерстві.

Довідка

Опіка і піклування – форми сімейного виховання, що передбачають тимчасове або постійне проживання дитини у родині, відмінні від усиновлення. Вони можуть бути оформлені як для родичів, так і для сторонніх осіб, які пройшли відповідну перевірку та відповідають умовам.

До України з-за кордону повернулися 488 раніше евакуйованих дітей - голова Держслужби22.05.25, 11:41 • 2012 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоПолітика
Міністерство соціальної політики України
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