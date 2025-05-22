До України з-за кордону повернулися 488 раніше евакуйованих дітей - голова Держслужби

Тисячі українських дітей із початку повномасштабного вторгнення були евакуйовані за кордон задля збереження їхнього життя. Сьогодні 488 із них — діти, що опинилися у складних життєвих обставинах, — вже повернулися додому та возз’єдналися з біологічними родинами. Про це повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, передає УНН.

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Серед дітей, яких повернули в Україну — не лише сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а й ті, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Сьогодні - 488 українських дітей, які були евакуйовані за кордон і перебували в складних життєвих обставинах, уже повернено до України - у біологічні родини - сказав Добромільський.

Він наголосив, що це результат системної міжвідомчої роботи, ретельних перевірок та створення необхідних умов для повернення дитини до сім’ї.

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Ми переконані: діти мають зростати вдома, в Україні, разом із рідними та у звичному для себе середовищі. Перед поверненням кожної дитини спеціалісти обов’язково перевіряють житлово-побутові умови та здатність батьків забезпечити належний догляд і підтримку - додав він.

За словами голови Держслужби України у справах дітей, процес повернення дітей додому – це не просто логістика, а й відповідальність за долю кожної дитини. І мета відомства – допомогти у поверненні на Батьківщину усіх українських дітей, які цього потребують.

Нагадаємо

Уряд розробляє план повернення до України дітей-сиріт, які перебувають за кордоном на реабілітації, для влаштування у сім’ях. При цьому пріоритетним питанням залишається обʼєднання рідних братів і сестер.