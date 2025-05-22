В Украину из-за границы вернулись 488 ранее эвакуированных детей - глава Госслужбы

Тысячи украинских детей с начала полномасштабного вторжения были эвакуированы за границу для сохранения их жизни. Сегодня 488 из них — дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, — уже вернулись домой и воссоединились с биологическими семьями. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский, передает УНН.

Среди детей, которых вернули в Украину, - не только сироты и дети, лишенные родительской опеки, но и те, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Сегодня - 488 украинских детей, которые были эвакуированы за границу и находились в сложных жизненных обстоятельствах, уже возвращены в Украину - в биологические семьи

Он подчеркнул, что это результат системной межведомственной работы, тщательных проверок и создания необходимых условий для возвращения ребенка в семью.

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Мы убеждены: дети должны расти дома, в Украине, вместе с родными и в привычной для себя среде. Перед возвращением каждого ребенка специалисты обязательно проверяют жилищно-бытовые условия и способность родителей обеспечить надлежащий уход и поддержку