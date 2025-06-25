Детей, эвакуированных за границу, разрешили передавать под опеку – Минсоцполитики

Украинцы могут взять под опеку или попечительство детей, которых во время войны эвакуировали за границу из учреждений круглосуточного пребывания.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства социальной политики Украины.

В правительстве утвердили изменения, инициированные Министерством социальной политики, которые позволяют гражданам Украины, проживающим на территории страны, оформлять опеку или попечительство над детьми, эвакуированными во время войны.

В случае возвращения ребенка в Украину приоритет отдается его устройству в семью.

Ранее детей преимущественно направляли в приемные семьи, детские дома семейного типа или в семьи усыновителей. Если была такая возможность, ребенка возвращали в биологическую семью.

Теперь в этот перечень добавлена также возможность оформления опеки и попечительства. Решение о назначении опекуна принимает служба по делам детей по месту жительства или пребывания потенциального опекуна.

Если кандидат является родственником ребенка и находится за пределами Украины, решение о передаче ребенка под опеку принимает орган опеки по последнему месту жительства кандидата в Украине.

В Минсоцполитики отметили, что в случае, когда между ребенком и кандидатом в опекуны уже сложились семейные отношения, обязательное обучение по вопросам воспитания детей не является необходимым.

Каждый ребенок имеет право на семью. Для детей, которые были эвакуированы за границу в составе учреждений, жизнь в семье – это возвращение в украинскую среду и лучшая интеграция в общество