Кабмин запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и расширяет поддержку
Киев • УНН
В Украине запускается проект "Семейный дом" для подростков, детей с инвалидностью и многодетных групп братьев и сестер в 12 областях. Также повышаются выплаты родителям-воспитателям и расширяется поддержка для детей, возвращенных из оккупации.
Кабинет министров Украины запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и расширяет поддержку. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
Продолжаем тематические заседания правительства. На этот раз сосредоточились на политике защиты прав детей. Запускаем проект "Семейный дом" для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки
По ее словам, часто труднее всего найти новую семью для подростков, детей с инвалидностью или многодетных групп братьев и сестер, поэтому для таких детей теперь будет создано пространство адаптации между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к семейным условиям.
Премьер добавила, что инициатива будет действовать в 12 областях Украины, при софинансировании государства и общин.
Как сообщила Свириденко, повышаются выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях.
Также расширяется поддержка для детей, возвращенных из оккупации или принудительной депортации Россией.
Теперь право на помощь в размере 50 тысяч грн будут иметь не только дети до 18 лет, но и молодые люди в возрасте 18–23 лет, которые во время депортации были несовершеннолетними.
Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте 18–23 лет смогут получать бесплатную вторичную правовую помощь
