Кабмин запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и расширяет поддержку

07:38 • 3026 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 9190 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 10548 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 17412 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14076 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 17738 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 35995 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46395 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30198 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52656 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 9918 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 9036 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 12012 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 11907 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 7880 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 4632 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 37390 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Киевская область
Дания
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 42945 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 51783 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 34753 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 37648 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 47338 просмотра
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Старлинк
ТикТок

Кабмин запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и расширяет поддержку

Киев • УНН

 • 800 просмотра

В Украине запускается проект "Семейный дом" для подростков, детей с инвалидностью и многодетных групп братьев и сестер в 12 областях. Также повышаются выплаты родителям-воспитателям и расширяется поддержка для детей, возвращенных из оккупации.

Кабмин запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и расширяет поддержку

Кабинет министров Украины запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и расширяет поддержку. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

Продолжаем тематические заседания правительства. На этот раз сосредоточились на политике защиты прав детей. Запускаем проект "Семейный дом" для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки

- заявила Свириденко.

По ее словам, часто труднее всего найти новую семью для подростков, детей с инвалидностью или многодетных групп братьев и сестер, поэтому для таких детей теперь будет создано пространство адаптации между интернатом и самостоятельной жизнью, максимально приближенное к семейным условиям.

Премьер добавила, что инициатива будет действовать в 12 областях Украины, при софинансировании государства и общин.

Как сообщила Свириденко, повышаются выплаты родителям-воспитателям и приемным родителям в детских домах семейного типа и приемных семьях.

Также расширяется поддержка для детей, возвращенных из оккупации или принудительной депортации Россией.

Теперь право на помощь в размере 50 тысяч грн будут иметь не только дети до 18 лет, но и молодые люди в возрасте 18–23 лет, которые во время депортации были несовершеннолетними.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в возрасте 18–23 лет смогут получать бесплатную вторичную правовую помощь

-добавила Свириденко.

Детей, эвакуированных за границу, разрешили передавать под опеку – Минсоцполитики25.06.25, 14:11 • 2497 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Украина