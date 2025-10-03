Минсоцполитики расширяет защиту детей и молодежи, депортированных или принудительно перемещенных россией

$41.220.08
48.370.07
ukenru
2 октября, 18:06 • 13492 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 31761 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 30780 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 22042 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 23869 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 25962 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29999 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 31195 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27564 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 53446 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
Через месяц будут в Покровске, а через два оккупируют чуть ли не весь Восток: Зеленский раскрыл, какую "информацию" путин давал Трампу2 октября, 16:14 • 6420 просмотра
Избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке: на Киевщине снова задержали водителя Mercedes2 октября, 17:28 • 4272 просмотра
Жителям Запорожской области стоит уехать и переждать активную фазу российского наступления - Андрющенко2 октября, 19:08 • 3664 просмотра
"Если рф "бумажный тигр", то что тогда НАТО?" - путин поставил под сомнение боеспособность Альянса2 октября, 19:45 • 4168 просмотра
На левом берегу столицы работают силы ПВО, на город идут вражеские дроны - мэр2 октября, 19:59 • 3746 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 27860 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 36462 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 37572 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 49181 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 53442 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Билл Клинтон
Метте Фредериксен
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Франция
Турция
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 15162 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 58346 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 66318 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 47725 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 50155 просмотра
Актуальное
Дассо Мираж 2000
Dassault Rafale
АК-74
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Минсоцполитики расширяет защиту детей и молодежи, депортированных или принудительно перемещенных россией

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Правительство расширило защиту детей и молодежи, пострадавших от депортаций, до 23 лет. Это позволит получить сопровождение, помощь с возвращением и реинтеграцией.

Минсоцполитики расширяет защиту детей и молодежи, депортированных или принудительно перемещенных россией

Правительство поддержало проект постановления, который усиливает защиту детей и молодежи, пострадавших от депортаций и принудительных перемещений в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.

Детали

Документ предусматривает, что помощь и поддержка будет распространяться не только на несовершеннолетних, но и на лиц в возрасте от 18 до 23 лет.

Это касается тех, кто во время войны был еще ребенком, находился в Украине на законных основаниях и был депортирован, принудительно перемещен или находился под риском такого перемещения

- уточнили в ведомстве.

Отмечается, что такие молодые люди смогут получить сопровождение, помощь с возвращением и реинтеграцией, а также право на подъемное пособие от государства.

Эта помощь предусмотрена и для детей, которые возвращаются из депортации или оккупированных территорий без сопровождения взрослых.

Наш долг – сделать все, чтобы вернуть каждого ребенка и каждого молодого украинца домой и помочь им почувствовать себя в безопасности. Они имеют право на образование, поддержку и новый старт в жизни. Государство не оставит их наедине со своими проблемами

- подчеркнул Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Решение Правительства также определяет порядок подтверждения факта возвращения детей и молодежи с временно оккупированных территорий.

Реализация постановления позволит обеспечить более полную защиту прав детей и молодежи, пострадавших от преступных действий России, и создать для них условия для жизни и развития в Украине.

Напомним

Украина в 2025 году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускает механизм отслеживания украинских детей.

Кабмин запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и расширяет поддержку02.10.25, 09:56 • 2164 просмотра

Вита Зеленецкая

ОбществоПолитика
Министерство социальной политики Украины
Владимир Зеленский
Украина