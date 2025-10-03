Минсоцполитики расширяет защиту детей и молодежи, депортированных или принудительно перемещенных россией

Правительство поддержало проект постановления, который усиливает защиту детей и молодежи, пострадавших от депортаций и принудительных перемещений в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.

Детали

Документ предусматривает, что помощь и поддержка будет распространяться не только на несовершеннолетних, но и на лиц в возрасте от 18 до 23 лет.

Это касается тех, кто во время войны был еще ребенком, находился в Украине на законных основаниях и был депортирован, принудительно перемещен или находился под риском такого перемещения - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что такие молодые люди смогут получить сопровождение, помощь с возвращением и реинтеграцией, а также право на подъемное пособие от государства.

Эта помощь предусмотрена и для детей, которые возвращаются из депортации или оккупированных территорий без сопровождения взрослых.

Наш долг – сделать все, чтобы вернуть каждого ребенка и каждого молодого украинца домой и помочь им почувствовать себя в безопасности. Они имеют право на образование, поддержку и новый старт в жизни. Государство не оставит их наедине со своими проблемами - подчеркнул Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Решение Правительства также определяет порядок подтверждения факта возвращения детей и молодежи с временно оккупированных территорий.

Реализация постановления позволит обеспечить более полную защиту прав детей и молодежи, пострадавших от преступных действий России, и создать для них условия для жизни и развития в Украине.

Напомним

Украина в 2025 году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускает механизм отслеживания украинских детей.

Кабмин запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и расширяет поддержку