Минсоцполитики расширяет защиту детей и молодежи, депортированных или принудительно перемещенных россией
Киев • УНН
Правительство расширило защиту детей и молодежи, пострадавших от депортаций, до 23 лет. Это позволит получить сопровождение, помощь с возвращением и реинтеграцией.
Правительство поддержало проект постановления, который усиливает защиту детей и молодежи, пострадавших от депортаций и принудительных перемещений в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом информирует Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, передает УНН.
Детали
Документ предусматривает, что помощь и поддержка будет распространяться не только на несовершеннолетних, но и на лиц в возрасте от 18 до 23 лет.
Это касается тех, кто во время войны был еще ребенком, находился в Украине на законных основаниях и был депортирован, принудительно перемещен или находился под риском такого перемещения
Отмечается, что такие молодые люди смогут получить сопровождение, помощь с возвращением и реинтеграцией, а также право на подъемное пособие от государства.
Эта помощь предусмотрена и для детей, которые возвращаются из депортации или оккупированных территорий без сопровождения взрослых.
Наш долг – сделать все, чтобы вернуть каждого ребенка и каждого молодого украинца домой и помочь им почувствовать себя в безопасности. Они имеют право на образование, поддержку и новый старт в жизни. Государство не оставит их наедине со своими проблемами
Решение Правительства также определяет порядок подтверждения факта возвращения детей и молодежи с временно оккупированных территорий.
Реализация постановления позволит обеспечить более полную защиту прав детей и молодежи, пострадавших от преступных действий России, и создать для них условия для жизни и развития в Украине.
Напомним
Украина в 2025 году представит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей, а также запускает механизм отслеживания украинских детей.
Кабмин запускает проект "Семейный дом" для детей-сирот и расширяет поддержку02.10.25, 09:56 • 2164 просмотра