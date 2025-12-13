Мінсільгосп США зменшив прогноз експорту зерна з України на 2,6 млн тонн
Київ • УНН
Міністерство сільського господарства США зменшило прогноз експорту пшениці з України до 14,5 млн тонн та кукурудзи до 23 млн тонн на 2025-2026 маркетинговий рік. Це пов'язано зі скороченням виробництва кукурудзи через зменшення посівних площ та врожайності, а також збільшенням внутрішнього споживання пшениці.
Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів Америки (USDA) зменшило прогноз експорту пшениці з України у 2025-2026 маркетинговому році (МР) з 15 млн тонн до 14,5 млн тонн, кукурудзи – з 24,5 млн тонн до 23 млн тонн, інших зернових – з 3,09 млн тонн до 2,5 млн тонн. Про це інформує УНН з посиланням на грудневий звіт Мінсільгосп США.
За даними уряду, виробництво кукурудзи в Україні різко скоротилося через зменшення площ посівів та врожайності. Збирання врожаю відбувається повільно через вологі погодні умови в основних регіонах вирощування
Зазначається, що прогноз врожаю кукурудзи в Україні у 2025/26 МР знижено на 3 млн тонн до 29 млн тонн, що все одно на 8% перевищить показник минулого року.
Мінсільгосп США окрім зменшення експорту кукурудзи погіршив також прогноз її внутрішнього споживання в Україні з 7 млн тонн до 6 млн тонн та перехідних залишків з 1,55 млн тонн до 0,85 млн тонн.
В Україні викрито схему ухилення від податків на зерновому ринку на понад 114 млн грн02.12.25, 17:36 • 3902 перегляди
Щодо пшениці, то оцінка її врожаю залишилася на рівні 23 млн тонн, а менший експорт USDA пояснив збільшенням внутрішнього споживання з 7,1 млн тонн до 7,6 млн тонн.
Стосовно інших зернових культур, їхній прогноз урожаю у грудневому звіті залишився без змін — 6,58 млн тонн, а скорочення обсягів експорту пояснюється підвищенням очікуваного внутрішнього споживання до 4,15 млн тонн.
Заступник міністра рф сприяв викраденню 4 млн тонн українського зерна: йому повідомлено про підозру28.10.25, 11:26 • 2259 переглядiв
В цілому USDA збільшив прогноз світового експорту пшениці в 2025/26 МР на 1,5 млн тонн – до 218,71 млн тонн, кукурудзи – на 1,63 млн тонн, до 205,10 млн тонн, а інших зернових – на 0,33 млн тонн, до 44,17 млн тонн.
При цьому якщо у випадку пшениці USDA збільшив оцінку перехідних залишків на 3,44 млн тонн – до 274,87 млн тонн, то у випадку кукурудзи він скоротив її на 2,19 млн тонн – до 279,15 млн тонн.
Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій10.12.25, 10:09 • 4871 перегляд