Мінсільгосп США зменшив прогноз експорту зерна з України на 2,6 млн тонн

$42.270.00
49.520.00
ukenru
15:54 • 11590 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 17954 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 16388 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 16977 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 15929 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 12822 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 13977 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14449 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 12933 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13319 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0м/с
78%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ситуація у Сіверську та Покровську: британська розвідка дала оцінку13 грудня, 12:14 • 3808 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 21486 перегляди
"Мир не за горами": Ердоган після зустрічі з путіним заявив, що хоче поговорити з Трампом13 грудня, 12:45 • 8758 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 14902 перегляди
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш16:29 • 4516 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto16:20 • 14921 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 21505 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 27325 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 37515 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 60501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Фрідріх Мерц
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Білорусь
Європа
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 12569 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 14259 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 19695 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 54423 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 35642 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Мі-8

Мінсільгосп США зменшив прогноз експорту зерна з України на 2,6 млн тонн

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Міністерство сільського господарства США зменшило прогноз експорту пшениці з України до 14,5 млн тонн та кукурудзи до 23 млн тонн на 2025-2026 маркетинговий рік. Це пов'язано зі скороченням виробництва кукурудзи через зменшення посівних площ та врожайності, а також збільшенням внутрішнього споживання пшениці.

Мінсільгосп США зменшив прогноз експорту зерна з України на 2,6 млн тонн

Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів Америки (USDA) зменшило прогноз експорту пшениці з України у 2025-2026 маркетинговому році (МР) з 15 млн тонн до 14,5 млн тонн, кукурудзи – з 24,5 млн тонн до 23 млн тонн, інших зернових – з 3,09 млн тонн до 2,5 млн тонн. Про це інформує УНН з посиланням на грудневий звіт Мінсільгосп США.

За даними уряду, виробництво кукурудзи в Україні різко скоротилося через зменшення площ посівів та врожайності. Збирання врожаю відбувається повільно через вологі погодні умови в основних регіонах вирощування

- йдеться у документі.

Зазначається, що прогноз врожаю кукурудзи в Україні у 2025/26 МР знижено на 3 млн тонн до 29 млн тонн, що все одно на 8% перевищить показник минулого року.

Мінсільгосп США окрім зменшення експорту кукурудзи погіршив також прогноз її внутрішнього споживання в Україні з 7 млн тонн до 6 млн тонн та перехідних залишків з 1,55 млн тонн до 0,85 млн тонн.

В Україні викрито схему ухилення від податків на зерновому ринку на понад 114 млн грн02.12.25, 17:36 • 3902 перегляди

Щодо пшениці, то оцінка її врожаю залишилася на рівні 23 млн тонн, а менший експорт USDA пояснив збільшенням внутрішнього споживання з 7,1 млн тонн до 7,6 млн тонн.

Стосовно інших зернових культур, їхній прогноз урожаю у грудневому звіті залишився без змін — 6,58 млн тонн, а скорочення обсягів експорту пояснюється підвищенням очікуваного внутрішнього споживання до 4,15 млн тонн.

Заступник міністра рф сприяв викраденню 4 млн тонн українського зерна: йому повідомлено про підозру28.10.25, 11:26 • 2259 переглядiв

В цілому USDA збільшив прогноз світового експорту пшениці в 2025/26 МР на 1,5 млн тонн – до 218,71 млн тонн, кукурудзи – на 1,63 млн тонн, до 205,10 млн тонн, а інших зернових – на 0,33 млн тонн, до 44,17 млн тонн.

При цьому якщо у випадку пшениці USDA збільшив оцінку перехідних залишків на 3,44 млн тонн – до 274,87 млн тонн, то у випадку кукурудзи він скоротив її на 2,19 млн тонн – до 279,15 млн тонн.

Україна арештувала судно рф, що вивозило українське зерно через Крим і ухилялося від санкцій10.12.25, 10:09 • 4871 перегляд

Віта Зеленецька

Агроновини
Дощі в Україні
Україна