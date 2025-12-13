Минсельхоз США сократил прогноз экспорта зерна из Украины на 2,6 млн тонн
Киев • УНН
Министерство сельского хозяйства США сократило прогноз экспорта пшеницы из Украины до 14,5 млн тонн и кукурузы до 23 млн тонн на 2025-2026 маркетинговый год. Это связано с сокращением производства кукурузы из-за уменьшения посевных площадей и урожайности, а также увеличением внутреннего потребления пшеницы.
Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки (USDA) уменьшило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2025-2026 маркетинговом году (МГ) с 15 млн тонн до 14,5 млн тонн, кукурузы – с 24,5 млн тонн до 23 млн тонн, других зерновых – с 3,09 млн тонн до 2,5 млн тонн. Об этом информирует УНН со ссылкой на декабрьский отчет Минсельхоза США.
По данным правительства, производство кукурузы в Украине резко сократилось из-за уменьшения посевных площадей и урожайности. Уборка урожая происходит медленно из-за влажных погодных условий в основных регионах выращивания
Отмечается, что прогноз урожая кукурузы в Украине в 2025/26 МГ снижен на 3 млн тонн до 29 млн тонн, что все равно на 8% превысит показатель прошлого года.
Минсельхоз США помимо уменьшения экспорта кукурузы ухудшил также прогноз ее внутреннего потребления в Украине с 7 млн тонн до 6 млн тонн и переходящих остатков с 1,55 млн тонн до 0,85 млн тонн.
Что касается пшеницы, то оценка ее урожая осталась на уровне 23 млн тонн, а меньший экспорт USDA объяснил увеличением внутреннего потребления с 7,1 млн тонн до 7,6 млн тонн.
Что касается других зерновых культур, их прогноз урожая в декабрьском отчете остался без изменений — 6,58 млн тонн, а сокращение объемов экспорта объясняется повышением ожидаемого внутреннего потребления до 4,15 млн тонн.
В целом USDA увеличил прогноз мирового экспорта пшеницы в 2025/26 МГ на 1,5 млн тонн – до 218,71 млн тонн, кукурузы – на 1,63 млн тонн, до 205,10 млн тонн, а других зерновых – на 0,33 млн тонн, до 44,17 млн тонн.
При этом если в случае пшеницы USDA увеличил оценку переходящих остатков на 3,44 млн тонн – до 274,87 млн тонн, то в случае кукурузы он сократил ее на 2,19 млн тонн – до 279,15 млн тонн.
