Минсельхоз США сократил прогноз экспорта зерна из Украины на 2,6 млн тонн

Министерство сельского хозяйства США сократило прогноз экспорта пшеницы из Украины до 14,5 млн тонн и кукурузы до 23 млн тонн на 2025-2026 маркетинговый год. Это связано с сокращением производства кукурузы из-за уменьшения посевных площадей и урожайности, а также увеличением внутреннего потребления пшеницы.