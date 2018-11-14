Мінрегіон пропонує обов’язкове звуження крайньої лівої смуги при будівництві трас
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонують оновлення будівельних норм щодо проектування автомобільних доріг загального користування. Передбачається обов’язкове звуження крайньої лівої смуги для швидкісного руху легкового транспорту та розширення зупинкової смуги, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінрегіону.
“Ми почали роботу над оновленням будівельних норм щодо проектування автомобільних доріг загального користування. Зараз на трасах передбачається єдина ширина смуг руху 3,75 м та зупинкова смуга у 2,5 м, що є небезпечною шириною для зупинки, наприклад, вантажного автомобіля. Тому тепер при будівництві трас плануємо передбачити обов’язкове звуження крайньої лівої смуги для швидкісного руху легкового транспорту та розширення зупинкової смуги. Це унеможливить перевищення дозволеної швидкості на дорогах та сприятиме підвищенню безпеки руху”, — повідомив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.
Таким чином, зазначили в прес-службі, Мінрегіон пропонує оптимізувати ширину смуг руху на автомобільних дорогах загального користування.
Відповідно до запропонованих змін, ширину крайньої лівої смуги для швидкісного руху легкового транспорту пропонується звузити з 3,75 м до 3,5 м. Крім того, за рахунок оптимізованої лівої смуги на дорогах 1 і 2 категорій планується робити зупинкову смугу шириною не 2,5 м, а 3 м. “Влаштування більш безпечних зупинкових смуг сприятиме уникненню можливих зіткнень при зупинках на трасах”, — додав Парцхаладзе.
Згідно з проектом ДБН, такі норми мають стати обов’язковими при новому будівництві швидкісних трас та робитися за можливістю при проведенні реконструкції доріг.
Нагадаємо, з ранку 14 листопада через негоду у Києві сталися 294 ДТП.
Як повідомляв УНН, з початку 2018-го року станом на 9 листопада на дорогах України сталося понад 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод.