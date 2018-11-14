Минрегион предлагает обязательное сужение крайней левой полосы при строительстве трасс
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагают обновление строительных норм по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Предусматривается обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минрегиона.
“Мы начали работу над обновлением строительных норм по проектированию автомобильных дорог общего пользования. Сейчас на трассах предполагается единая ширина полос движения 3,75 м и остановочная полоса в 2,5 м, опасна шириной для остановки, например, грузового автомобиля. Поэтому теперь при строительстве трасс планируем предусмотреть обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы. Это сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения”, — сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Таким образом, отметили в пресс-службе, Минрегион предлагает оптимизировать ширину полос движения на автомобильных дорогах общего пользования.
Согласно предлагаемым изменениям, ширину крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта предлагается сузить с 3,75 м до 3,5 м. Кроме того, за счет оптимизированной левой полосы на дорогах 1 и 2 категорий планируется делать остановочную полосу шириной не 2,5 м, а 3 м. “Устройство более безопасных остановок полос будет способствовать избежанию возможных столкновений при остановках на трассах”, — добавил Парцхаладзе.
Согласно проекту ДБН, такие нормы должны стать обязательными при новом строительстве скоростных трасс и делаться по возможности при проведении реконструкции дорог.
Напомним, с утра 14 ноября из-за непогоды в Киеве произошли 294 ДТП.
Как сообщал УНН, с начала 2018 года по состоянию на 9 ноября на дорогах Украины произошло свыше 122 тысячи дорожно-транспортных происшествий.