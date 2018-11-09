В Україні з початку року сталось понад 120 тисяч ДТП, 20 тисяч з них - з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку 2018-го року на дорогах України сталося понад 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими. Про це розповів заступник Голови Нацполіції – керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич на презентації спільного з КМЄС проекту "Керуй", повідомляє УНН.
“На жаль, з початку року на дорогах нашої країни сталося більше 122 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими. І хоча у порівнянні з минулим роком кількість ДТП зменшилася на 10 %, ця проблема залишається пріоритетною для поліції превенції. Адже ми говоримо про життя та здоров’я людей”, — заявив Олександр Фацевич.
Він додав, що всього від початку року поліція виявила більше 800 тис. фактів перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Крім того, поліція виявила 94,5 тис. фактів керування транспортом у стані сп’яніння.
“Бути відповідальним — засіб не покарання, а превенції та попередження таких правопорушень, що приводять до травмування та загибелі людей”, — підкреслив заступник глави Нацполіції.
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Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив, що окрім змін у законодавстві та посилення контролю у сфері безпеки дорожнього руху, необхідний підйом рівня правової свідомості водіїв.
“Необхідне підняття рівня відповідальності кожного водія перед самим собою та перед іншими членами суспільства. Адже тільки досягнувши необхідного рівня самодисципліни та відповідальності, ми зможемо й справді зробити максимальний крок вперед. Об’єднавши всі зусилля, ми зможемо змінити ситуацію”, — зазначив Білошицький.
Як повідомляв УНН, Нацполіція випустила на дороги України “некерований автобус”, який повинен допомогти підняти відповідальність водіїв та покращити їх увагу.
Нагадаємо, кількість встановлених у Києві відеокамер із функцією розпізнавання облич та номерних знаків автомобілей сягає 7 тисяч.