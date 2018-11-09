В Україні з початку року сталось понад 120 тисяч ДТП, 20 тисяч з них - з постраждалими

КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку 2018-го року на дорогах України сталося понад 122 тисячі дорожньо-транспортних пригод. Майже 20 тисяч — з постраждалими. Про це розповів заступник Голови Нацполіції – керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич на презентації спільного з КМЄС проекту "Керуй", повідомляє УНН.