На дорогах України з'явиться “автобус-привид”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нацполіція спільно з Консультаційною місією Європейського союзу запустили проект "Керуй", в рамках якого українськими дорогами буде роз'їжджати “некерований автобус”, повідомляє УНН із посиланням на сайт НПУ.
“Мета проекту — звернути увагу до питання безпеки на дорогах та важливості дотримання Правил дорожнього руху”, — про це повідомили заступник Голови НПУ Олександр Фацевич та заступник Голови КМЄС Фредрік Весслау.
Запуск “автобуса-привида” є другим етапом соціального проекту “Керуй”, що стартував минулого року. Він був запущений для того, аби привернути увагу водіїв і пішоходів до безпеки дорожнього руху. Автобус спеціально обладнаний таким чином, аби складалося враження, ніби за кермом нікого немає.
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Саме за допомогою такого проекту поліція хоче звернутися до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути відповідальними та дотримуватися Правил дорожнього руху.
Нагадаємо, Консультативна місія ЄС в Україні запустила проект із розвитку комунальної поліції.