На дорогах Украины появится "автобус-призрак"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106790 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113641 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151237 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145518 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136952 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128452 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171911 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118102 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141661 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На дорогах Украины появится "автобус-призрак"

На дорогах Украины появится "автобус-призрак"

Киев  •  УНН

 • 15087 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нацполиция совместно с Консультационной миссией Европейского союза запустили проект "Управляй", в рамках которого по украинским дорогам будет разъезжать “неуправляемый автобус”, сообщает УНН со ссылкой на сайт НПУ.

“Цель проекта — обратить внимание на вопросы безопасности на дорогах и важности соблюдения Правил дорожного движения”, — об этом сообщили заместитель Председателя НПУ Александр Фацевич и заместитель Председателя КМЕС Фредрик Весслау.

Запуск “автобуса-призрака” является вторым этапом социального проекта “Управляй”, что стартовавал в прошлом году. Он был запущен для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения. Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

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Именно с помощью такого проекта полиция хочет обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, КМЕС в Украине запустила проект по развитию коммунальной полиции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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