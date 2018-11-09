На дорогах Украины появится "автобус-призрак"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Нацполиция совместно с Консультационной миссией Европейского союза запустили проект "Управляй", в рамках которого по украинским дорогам будет разъезжать “неуправляемый автобус”, сообщает УНН со ссылкой на сайт НПУ.
“Цель проекта — обратить внимание на вопросы безопасности на дорогах и важности соблюдения Правил дорожного движения”, — об этом сообщили заместитель Председателя НПУ Александр Фацевич и заместитель Председателя КМЕС Фредрик Весслау.
Запуск “автобуса-призрака” является вторым этапом социального проекта “Управляй”, что стартовавал в прошлом году. Он был запущен для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к безопасности дорожного движения. Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.
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Именно с помощью такого проекта полиция хочет обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать Правила дорожного движения.
Напомним, КМЕС в Украине запустила проект по развитию коммунальной полиции.