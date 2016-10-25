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Харьковские патрульные получили планшеты и видеорегистраторы от Консультативной миссии ЕС

Харьковские патрульные получили планшеты и видеорегистраторы от Консультативной миссии ЕС

Киев • УНН

 • 8785 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня харьковские патрульные получили 58 планшетов и 81 видеорегистратор. Эти подарки вручила правоохранителям Консультативная миссия ЕС в рамках сотрудничества и развития полиции, передает корреспондент УНН.

"Мы уточнили, сколько нужно гаджетов для полного обеспечения всех экипажей быстрого реагирования в области. Теперь каждая машина снабжена необходимым оборудованием", - отметил глава КМЕС Клястутис Ланчикас.

Эти нововведения позволят оперативникам быстрее реагировать на вызовы и не заблудиться на областных дорогах. В планшеты загружена карта Харьковской области со всеми населенными пунктами. Когда вызов приходит на гаджет, он сам выстраивает маршрут. Это не все возможности планшета - прибыв на место, патрульные видят, кто в поселке или селе уже привлекался к ответственности или у кого в доме есть оружие.

"Мы можем в радиусе 300 метров видеть, у кого какая статья, есть ли оружие у жителей, или было зафиксировано незаконное хранение. Также можно прикреплять фото с места событий в онлайн заявки", - рассказала инспектор сектора превенции патрульной полиции ГУ НП в Харьковской области Геденко Татьяна.

Это был лишь первый этап помощи КМЕС в сотрудничестве с Харьковской областью. В следующий раз представители ЕС пообещали более масштабную помощь.

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