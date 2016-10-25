Харківські патрульні отримали планшети і відеореєстратори від Консультативної місії ЄС
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні харківські патрульні отримали 58 планшетів і 81 відеореєстратор. Ці подарунки були вручені правоохоронцям Консультативною місією ЄС в рамках співробітництва та розвитку поліції, передає кореспондент УНН.
"Ми уточнили, скільки потрібно гаджетів для повного забезпечення всіх екіпажів швидкого реагування в області. Тепер кожна автівка забезпечена необхідним обладнанням", - зазначив глава КМЄС Клястутіс Ланчікас.
Ці нововведення дозволять оперативникам швидше реагувати на виклики і не заблукати на обласних дорогах. В планшети завантажена карта Харківської області з усіма населеними пунктами. Коли виклик приходить на гаджет, він сам вибудовує маршрут. Це не всі можливості планшета - прибувши на місце, патрульні бачать, хто в селищі чи селі вже притягувався до відповідальності або у кого в будинку є зброя.
"Ми можемо в радіусі 300 метрів бачити, у кого яка стаття, чи є зброя у жителів, або можливо було зафіксовано незаконне зберігання. Також можна прикріплювати фото з місця подій до онлайн заявки", - розповіла інспектор сектору превенції патрульної поліції ГУ НП у Харківській області Геденко Тетяна.
Це був лише перший етап допомоги КМЄС у співпраці з Харківською областю. Наступного разу представники ЄС пообіцяли більш масштабну допомогу.