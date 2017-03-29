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Консультативная миссия ЕС в Украине запустила проект по развитию коммунальной полиции

Консультативная миссия ЕС в Украине запустила проект по развитию коммунальной полиции

Киев  •  УНН

 • 7997 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Одним из направлений деятельности Консультативной миссии Европейского союза (КМЕС) в Украине является развитие коммунальной полиции. Об этом сообщил глава миссии Кястутис Ланчинскас на VII Международной конференции “Сектор гражданской безопасности: ход и вызовы реформ”, передает УНН.

“Одна из тем нашего мандата — это коммунальная полиция. Эффективность работы полиции, особенно на местном уровне, во многом зависит от активного привлечения местной общины... Есть достаточно большой опыт в разных странах, есть даже планы мобилизации общины, мероприятия по привлечению общины, которые используют в полицейской деятельности”, – сказал К.Ланчинскас.

По его словам, Консультативная миссия начала проект, который состоит из двух частей: коммунальной полиции и соблюдения порядка во время массовых мероприятий и акций. В ходе реализации проекта проводится обучение. На данный момент уже прошли подготовку 300 тренеров из местных общин и полиции.

К.Ланчинскас также отметил, что миссия работает не только в Киеве, но и в регионах Украины.

“Консультативная миссия работает над вопросами гражданской безопасности не только в Киеве, мы действуем и в других областях, и не только в сфере коммунальной полиции. У нашей миссии есть региональные офисы во Львове и Харькове. Мы выбрали 20 отделений полиции для будущих пилотных проектов”, – рассказал руководитель КМЕС.

Как сообщал УНН, ранее К.Ланчинскас передал помощь от Консультативной миссии ЕС львовской полиции: 74 комплекта техники, в которые входили планшеты, видеорегистраторы и программное обеспечение.

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