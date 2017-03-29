Консультативная миссия ЕС в Украине запустила проект по развитию коммунальной полиции

“Одна из тем нашего мандата — это коммунальная полиция. Эффективность работы полиции, особенно на местном уровне, во многом зависит от активного привлечения местной общины... Есть достаточно большой опыт в разных странах, есть даже планы мобилизации общины, мероприятия по привлечению общины, которые используют в полицейской деятельности”, – сказал К.Ланчинскас.

По его словам, Консультативная миссия начала проект, который состоит из двух частей: коммунальной полиции и соблюдения порядка во время массовых мероприятий и акций. В ходе реализации проекта проводится обучение. На данный момент уже прошли подготовку 300 тренеров из местных общин и полиции.

К.Ланчинскас также отметил, что миссия работает не только в Киеве, но и в регионах Украины.

“Консультативная миссия работает над вопросами гражданской безопасности не только в Киеве, мы действуем и в других областях, и не только в сфере коммунальной полиции. У нашей миссии есть региональные офисы во Львове и Харькове. Мы выбрали 20 отделений полиции для будущих пилотных проектов”, – рассказал руководитель КМЕС.



Как сообщал УНН, ранее К.Ланчинскас передал помощь от Консультативной миссии ЕС львовской полиции: 74 комплекта техники, в которые входили планшеты, видеорегистраторы и программное обеспечение.