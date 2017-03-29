Консультативна місія ЄС в Україні запустила проект із розвитку комунальної поліції

“Одна з тем нашого мандату — це комунальна поліція. Ефективність роботи поліції, особливо на місцевому рівні, значною мірою залежить від активного залучення місцевої громади... Є досить великий досвід у різних країнах, є навіть плани мобілізації громади, заходи із залучення громади, які використовують у поліцейській діяльності”, — сказав К.Ланчінскас.

За його словами, Консультативна місія розпочала проект, який складається з двох частин: комунальної поліції та дотримання порядку під час масових заходів і акцій. У ході реалізації проекту проводиться навчання. На даний момент уже пройшли підготовку 300 тренерів з місцевих громад і поліції.

К.Ланчінскас також зазначив, що місія працює не лише в Києві, а й у регіонах України.

“Консультативна місія працює над питаннями цивільної безпеки не лише в Києві, ми діємо і в інших областях, і не тільки у сфері комунальної поліції. В нашої місії є регіональні офіси у Львові та Харкові. Ми обрали 20 відділень поліції для майбутніх пілотних проектів”, — розповів керівник КМЄС.



Як повідомляв УНН, раніше К.Ланчінскас передав допомогу від Консультативної місії ЄС львівській поліції: 74 комплекти техніки, до яких входили планшети, відеореєстратори та програмне забезпечення.