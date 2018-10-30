На фінансування безпеки дорожнього руху пропонують направляти 50% штрафів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано урядовий 9244 проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.
Зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту, зазначається, що пропонується внести зміни до Бюджетного України щодо перерозподілу доходів від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету України, а саме 50%.
“50 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі”, — йдеться у законопроекті.
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У Кабміні додають, що реалізація акта дозволить забезпечити належне фінансування заходів із упровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, а також сприятиме підвищенню стану дотримання правил дорожнього руху його учасниками, зменшенню кількості загиблих і травмованих, зниження рівня аварійності на дорогах.
Нагадаємо, раніше у Верховні Раді зареєстровано проект закону 9180 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, яким пропонується направляти 50% штрафів на впровадження системи фіксації правопорушень.
Як повідомляв УНН, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.