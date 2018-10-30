На фінансування безпеки дорожнього руху пропонують направляти 50% штрафів

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано урядовий 9244 проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, з посиланням на сайт ВРУ передає УНН.