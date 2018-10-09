На впровадження системи фіксації правопорушень пропонують направляти 50% штрафів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект закону 9180 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.
Зокрема, проектом закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо перерозподілу доходів від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету України.
“Так передбачається, що здійснення заходів Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі за рахунок 50 відсотків від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху”, — йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.