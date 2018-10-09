На впровадження системи фіксації правопорушень пропонують направляти 50% штрафів

Зокрема, проектом закону пропонується внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо перерозподілу доходів від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, загального фонду та спеціального фонду Державного бюджету України.

“Так передбачається, що здійснення заходів Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією із впровадження, розбудови, відновлення та експлуатації системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі за рахунок 50 відсотків від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху”, — йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam.