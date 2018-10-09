На внедрение системы фиксации правонарушений предлагают направлять 50% штрафов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5422 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117553 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 125530 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 140128 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован проект закона 9180 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно перераспределения доходов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, общего фонда и специального фонда Государственного бюджета Украины.

"Так предполагается, что осуществление мероприятий Министерством внутренних дел и Национальной полицией по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме за счет 50 процентов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

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