На внедрение системы фиксации правонарушений предлагают направлять 50% штрафов

В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно перераспределения доходов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, общего фонда и специального фонда Государственного бюджета Украины.

"Так предполагается, что осуществление мероприятий Министерством внутренних дел и Национальной полицией по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме за счет 50 процентов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.