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Сьогодні поліція розпочинає використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam

Сьогодні поліція розпочинає використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam

Київ • УНН

 • 15384 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Від сьогодні патрульна поліція почне використовувати радари вимірювання швидкості TruCam. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Національної поліції України.

“У місцях концентрації ДТП та на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів — пристрої вимірювання швидкості TruCam”, — зазначено у повідомленні правоохоронців.

Пристрої TruCam будуть використовуватися лише із розміщенням дорожніх знаків, які повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.

“У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебуватимуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору. Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення. Для запобігання зловживанням та корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи та будь-яке корегування даних”, — додали у поліції.

Нагадуємо, що нещодавно у МВС пояснили як і де використовуватимуться портативні пристрої вимірювання швидкості.

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