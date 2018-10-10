Уряд схвалив законопроект щодо штрафів і фінансування робіт з безпеки дорожнього руху

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, йдеться "про розподіл штрафів і фінансування робіт по безпеці дорожнього руху".

"Зараз пропонується, щоб розподіл був: 60% ми могли перераховувати від надходжень для користувачів цих доріг, для власників, і 40% для системи МВС, яка буде цю систему по дорогах встановлювати", - сказав він.

Нагадаємо, у парламенті зареєстровано проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо надходження та спрямування адміністративних штрафів за порушення законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Додамо, з 8 жовтня патрульна поліція почала використовувати радари вимірювання швидкості TruCam на дорогах.