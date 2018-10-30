На финансирование безопасности дорожного движения предлагают направлять 50% штрафов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В парламенте зарегистрирован правительственный 9244 проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, со ссылкой на сайт ВРУ передает УНН.
В частности, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что предлагается внести изменения в Бюджетный Украины по перераспределению доходов от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, общего фонда и специального фонда Государственного бюджета Украины, а именно 50% .
"50 процентов поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - говорится в законопроекте.
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В Кабмине добавляют, что реализация акта позволит обеспечить надлежащее финансирование мероприятий по внедрению, развитию, восстановлению и эксплуатации системы фиксации правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, а также будет способствовать повышению состояния соблюдения правил дорожного движения его участниками, уменьшению количества погибших и травмированных, снижение уровня аварийности на дорогах.
Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрирован проект закона 9180 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно поступления и направления административных штрафов за нарушение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, которым предлагается направлять 50% штрафов на внедрение системы фиксации правонарушений.
Как сообщал УНН, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.