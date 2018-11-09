В Украине с начала года произошло более 120 тысяч ДТП, 20 тысяч из них - с пострадавшими

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала 2018 года на дорогах Украины произошло свыше 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич на презентации общего с КМЕС проекта "Управляй", сообщает УНН.

“К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тысяч — с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей ”, - заявил Александр Фацевич.

Он добавил, что всего с начала года полиция обнаружила более 800 тыс. фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция обнаружила 94,5 тыс. фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

“Быть ​​ответственным — средство не наказания, а превенции и предупреждения таких правонарушений, приводящих к травмированию и гибели людей”, — подчеркнул заместитель главы Нацполиции.

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В то же время первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что кроме изменений в законодательстве и усиление контроля в сфере безопасности дорожного движения, необходим подъем уровня правового сознания водителей.

“Необходимо повышение уровня ответственности каждого водителя перед самим собой и перед другими членами общества. Ведь только достигнув необходимого уровня самодисциплины и ответственности, мы сможем действительно сделать максимальный шаг вперед. Объединив все усилия, мы сможем изменить ситуацию ”, - отметил Билошицкий.

Как сообщал УНН, Нацполиция в рамках проекта “Управляй”, выпустила на дороги Украины “неуправляемый автобус” , который должен помочь поднять ответственность водителей и улучшить их внимание.

Напомним, количество установленных в Киеве видеокамер с функцией распознавания лиц и номерных знаков автомобилей достигает 7000.

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