Мінприроди звинуватили у лобіюванні інтересів псевдоутилізаторів небезпечних відходів

“Я в чергове переконуюся, що Мінприроди, замість реформування природоохоронної галузі, розв’язання проблем поводження з небезпечними відходами та полагодження екологічних кризових проблем у регіонах, обрало інший шлях. Департамент міністерства, який відстоює інтереси фіктивних „фірм-метеликів“, що не мають матеріальної бази, відповідного устаткування та кваліфікованого персоналу для обробки та знешкодження небезпечних відходів, звинувачує мене в лобізмі”, - написав О.Недава.

Нардеп зауважив, що в Україні є десяток реально діючих підприємств, які мають право на отримання ліцензії, однак Мінприроди продовжує відбирати у них ліцензії, при цьому лобіює інтереси державних підприємств, в тому числі і фіктивних.

“Це українські та міжнародні компанії або компанії з міжнародними інвестиціями, у яких міністерство забирає ліцензії, щоб на тендерах вигравали державні підприємств. Такі, як компанія "Укреко-ойл", проти якої відкрито кримінальне провадження за підробку документів заради виграшу тендеру на утилізацію небезпечних відходів, Мінприроди захищає. Поміркуйте: під носом у департаменту працює державне підприємство, підпорядковане Мінприроди, яке має його ліцензію, але не має матеріальної бази та посилається на фіктивних субпідрядників”, — наголосив О.Недава.

Нагадаємо, минулого року ДП “Укреко-ойл” виграло тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, не маючи ані відповідної ліцензії, ані власної матеріально-технічної бази для знешкодження шкідливих речовин. Більше того, державне підприємство внесло у тендерну документацію неправдиву інформацію про залучення субпідрядників для виконання тендеру.

Усі залучені ДП “Укреко-ойл” співпідрядники підтвердили в коментарі УНН, що не брали участь в тендері “Південної залізниці” і не мають з “Укреко-ойл” жодних фінансово-господарських відносин, а відтак небезпечні відходи “Південної залізниці” не утилізовували.

Як повідомляв УНН, станом на початок квітня цього року, поліція досі не оголосила підозр за проведення фіктивного тендеру “Південної залізниці”.