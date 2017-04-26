Минприроды обвинили в лоббировании интересов псевдоутилизаторив опасных отходов

“Я в очередной раз убеждаюсь, что Минприроды, вместо реформирования природоохранной отрасли, решение проблем обращения с опасными отходами и исправление экологических кризисных проблем в регионах, выбрало другой путь. Департамент министерства, который отстаивает интересы фиктивных "фирм-бабочек", которые не имеют материальной базы, соответствующего оборудования и квалифицированного персонала для обработки и обезвреживания опасных отходов, обвиняет меня в лоббизме", - написал О.Недава.

Нардеп отметил, что в Украине есть десяток реально действующих предприятий, имеющих право на получение лицензии, однако Минприроды продолжает отбирать у них лицензии, при этом лоббирует интересы государственных предприятий, в том числе и фиктивных.

“Это украинские и международные компании или компании с международными инвестициями, в которых министерство забирает лицензии, чтобы на тендерах выигрывали государственные предприятия. Такие, как компания „УКРЕКО-ойл“, против которой открыто уголовное производство за подделку документов ради выигрыша тендера на утилизацию опасных отходов, Минприроды защищает. Подумайте: под носом у департамента работает государственное предприятие, подчиненное Минприроды, которое имеет его лицензию, но не имеет материальной базы и ссылается на фиктивных субподрядчиков", - подчеркнул О.Недава.

В прошлом году ГП “УКРЕКО-ойл” выиграло тендер “Южной железной дороги” на утилизацию опасных отходов, не имея ни соответствующей лицензии, ни собственной материально-технической базы для обезвреживания вредных веществ. Более того, государственное предприятие внесло в тендерную документацию ложную информацию о привлечении субподрядчиков для выполнения тендера.

Все привлеченные ГП “УКРЕКО-ойл” субподрядчики подтвердили УНН, что не участвовали в тендере “Южной железной дороги” и не имели с “УКРЕКО-ойл” никаких финансово-хозяйственных отношений, а следовательно опасные отходы “Южной железной дороги” не утилизировали.

Как сообщал УНН, по состоянию на начало апреля этого года, полиция до сих пор не объявила подозрений за проведение фиктивного тендера “Южной железной дороги”.