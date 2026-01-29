$42.770.19
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 16709 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 16652 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
12:04 • 21862 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 20279 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 15765 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 18244 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 27751 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12383 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
29 січня, 09:19 • 14344 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
Міноборони попереджає про технічні роботи в "Резерв+" у ніч на 30 січня

Київ • УНН

 • 90 перегляди

30 січня з опівночі до 2 години ночі у реєстрі "Оберіг" заплановані технічні роботи. У цей період у "Резерв+" можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID.

Міноборони попереджає про технічні роботи в "Резерв+" у ніч на 30 січня

У реєстрі "Оберіг" 30 січня з опівночі до 2 години ночі проводитимуться заплановані технічні роботи, відповідно у цей період у Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, пише УНН.

30 січня 00:00–02:00 — у реєстрі Оберіг заплановані технічні роботи. У цей період у Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID

- йдеться у повідомленні.

У Міноборони порадили завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку треба натиснути "+" —"Завантажити PDF".

"Після 02:00 роботу сервісів буде відновлено", - запевнили у Міноборони.

Без ТЦК і медоглядів: стати на військовий облік тепер можна у "Резерві+"28.01.26, 18:08 • 3218 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні