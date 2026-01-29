Міноборони попереджає про технічні роботи в "Резерв+" у ніч на 30 січня

У реєстрі "Оберіг" 30 січня з опівночі до 2 години ночі проводитимуться заплановані технічні роботи, відповідно у цей період у Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, пише УНН.

30 січня 00:00–02:00 — у реєстрі Оберіг заплановані технічні роботи. У цей період у Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID - йдеться у повідомленні.

У Міноборони порадили завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку треба натиснути "+" —"Завантажити PDF".

"Після 02:00 роботу сервісів буде відновлено", - запевнили у Міноборони.

