Міноборони попереджає про технічні роботи в "Резерв+" у ніч на 30 січня
Київ • УНН
30 січня з опівночі до 2 години ночі у реєстрі "Оберіг" заплановані технічні роботи. У цей період у "Резерв+" можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID.
У реєстрі "Оберіг" 30 січня з опівночі до 2 години ночі проводитимуться заплановані технічні роботи, відповідно у цей період у Резерв+ можуть бути тимчасово недоступні послуги та оновлення Резерв ID. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони, пише УНН.
У Міноборони порадили завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа: на головному екрані застосунку треба натиснути "+" —"Завантажити PDF".
"Після 02:00 роботу сервісів буде відновлено", - запевнили у Міноборони.
