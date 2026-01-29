Минобороны предупреждает о технических работах в "Резерв+" в ночь на 30 января
Киев • УНН
30 января с полуночи до 2 часов ночи в реестре "Оберег" запланированы технические работы. В этот период в "Резерв+" могут быть временно недоступны услуги и обновления Резерв ID.
В Минобороны посоветовали заблаговременно загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа: на главном экране приложения нужно нажать "+" —"Загрузить PDF".
"После 02:00 работа сервисов будет возобновлена", - заверили в Минобороны.
