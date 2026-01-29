Минобороны предупреждает о технических работах в "Резерв+" в ночь на 30 января

В реестре "Оберіг" 30 января с полуночи до 2 часов ночи будут проводиться запланированные технические работы, соответственно в этот период в Резерв+ могут быть временно недоступны услуги и обновления Резерв ID. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, пишет УНН.

В Минобороны посоветовали заблаговременно загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа: на главном экране приложения нужно нажать "+" —"Загрузить PDF".

"После 02:00 работа сервисов будет возобновлена", - заверили в Минобороны.

