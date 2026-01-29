$42.770.19
13:51 • 9720 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 16810 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 16731 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 21937 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 20350 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 15806 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 18275 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 27767 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12393 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
29 января, 09:19 • 14348 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Минобороны предупреждает о технических работах в "Резерв+" в ночь на 30 января

Киев • УНН

 • 134 просмотра

30 января с полуночи до 2 часов ночи в реестре "Оберег" запланированы технические работы. В этот период в "Резерв+" могут быть временно недоступны услуги и обновления Резерв ID.

Минобороны предупреждает о технических работах в "Резерв+" в ночь на 30 января

В реестре "Оберіг" 30 января с полуночи до 2 часов ночи будут проводиться запланированные технические работы, соответственно в этот период в Резерв+ могут быть временно недоступны услуги и обновления Резерв ID. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны, пишет УНН.

30 января 00:00–02:00 — в реестре Оберіг запланированы технические работы. В этот период в Резерв+ могут быть временно недоступны услуги и обновления Резерв ID

- говорится в сообщении.

В Минобороны посоветовали заблаговременно загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа: на главном экране приложения нужно нажать "+" —"Загрузить PDF".

"После 02:00 работа сервисов будет возобновлена", - заверили в Минобороны.

Без ТЦК и медосмотров: встать на воинский учет теперь можно в "Резерве+"28.01.26, 18:08 • 3218 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине