Міноборони ознайомило двопартійну делегацію США з потребами України щодо ППО та ракет
Київ • УНН
Міноборони України звернулось до США з проханням надати системи ППО, бронетехніку, ракети та боєприпаси. Це питання обговорювалось під час зустрічі з делегацією американських конгресменів.
Під час зустрічі з представниками Республіканської та Демократичної партій США перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв акцентував на потребі в озброєнні американського виробництва: системах ППО, бронетехніці, ракетах та боєприпасах". Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони України.
Деталі
Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч з делегацією працівників апаратів конгресменів США.
Повідомляється, що представники Республіканської та Демократичної партій разом з фахівцями Інституту Маккейна прибули в Україну для ознайомлення з безпековою ситуацією в країні та критичними потребами, які можуть забезпечити США.
Ми вдячні за підтримку США на різних рівнях, але для досягнення миру потрібно об’єднати зусилля. росія продовжує переслідувати свої цілі та мріє про слабку та залежну Україну
Українська сторона ознайомила американську делегацію із ситуацією на полі бою, а також розвідувальною інформацією щодо планів агресора та розвитку його ОПК.
Боєв презентував партнерам спроможності українського ОПК та потреби у додатковому фінансуванні.
"Перший заступник міністра оборони акцентував на потребі в озброєнні саме американського виробництва: системах ППО, бронетехніці, ракетах та боєприпасах", - йдеться в повідомленні.
Боєв наголосив, що Україна, як ніхто, прагне миру, але для його досягнення потрібно бути сильними.
"Підтримка США вкрай важлива для завершення цієї війни", – підсумував Боєв.
Доповнення
20 травня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.
Також, за словами Рубіо, Сполучені Штати зараз працюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових систем ЗРК Patriot.
30 травня перебуваючи в Києві сенатор Ліндсі Грем заявив, що українці є найбільш досвідченими у використанні дронів на війні. США співпрацює з Україною у цій сфері та налагоджує ділові зв'язки.