Міноборони ознайомило двопартійну делегацію США з потребами України щодо ППО та ракет

Під час зустрічі з представниками Республіканської та Демократичної партій США перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв акцентував на потребі в озброєнні американського виробництва: системах ППО, бронетехніці, ракетах та боєприпасах". Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони України.

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч з делегацією працівників апаратів конгресменів США.

Повідомляється, що представники Республіканської та Демократичної партій разом з фахівцями Інституту Маккейна прибули в Україну для ознайомлення з безпековою ситуацією в країні та критичними потребами, які можуть забезпечити США.

Ми вдячні за підтримку США на різних рівнях, але для досягнення миру потрібно об’єднати зусилля. росія продовжує переслідувати свої цілі та мріє про слабку та залежну Україну