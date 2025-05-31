Міноборони ознайомило двопартійну делегацію США з потребами України щодо ППО та ракет

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння
Ексклюзив
06:00 • 7198 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 33653 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 81632 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 85351 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 81574 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 121546 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 110219 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

30 травня, 07:41 • 62112 перегляди

Підготовка до другого туру переговорів із рф у Стамбулі: що відомо на даний момент

30 травня, 06:54 • 34254 перегляди

Ситуація на Сумщині: ворог намагається наступати, є певна "сіра зона", евакуація проходить активно - ОВА

29 травня, 23:10 • 31425 перегляди

США погрожують вийти з переговорів щодо миру в Україні: названо умову

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
40%
750мм
Популярнi новини

росія атакувала Харків ударними БПЛА: що відомо про нічну атаку

31 травня, 00:30 • 6510 перегляди

Переговори в Стамбулі: росія продовжує висувати безкомпромісні умови Україні - ISW

31 травня, 00:56 • 3978 перегляди

Майже 50 тисяч озброєних дезертирів армії рф тероризують окуповані території України - ЦНС

31 травня, 02:31 • 15028 перегляди

ЗСУ показали знищення новітнього російського комплексу РЕБ "Борисоглєбськ-2" з 70-кілометрової відстані

31 травня, 03:06 • 10589 перегляди

Удар КАБами росіян по Запорізькій області: загинула 9-річна дівчинка

31 травня, 03:26 • 14155 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 72134 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 93218 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 103522 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 121546 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 110219 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Денис Шмигаль

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Руслан Кравченко

Борис Пісторіус

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 35979 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 71350 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 60156 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 135006 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 126583 перегляди
Актуальне

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Telegram

Міноборони ознайомило двопартійну делегацію США з потребами України щодо ППО та ракет

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Міноборони України звернулось до США з проханням надати системи ППО, бронетехніку, ракети та боєприпаси. Це питання обговорювалось під час зустрічі з делегацією американських конгресменів.

Міноборони ознайомило двопартійну делегацію США з потребами України щодо ППО та ракет

Під час зустрічі з представниками Республіканської та Демократичної партій США перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв акцентував на потребі в озброєнні американського виробництва: системах ППО, бронетехніці, ракетах та боєприпасах". Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони України.

Деталі

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв провів зустріч з делегацією працівників апаратів конгресменів США.

Повідомляється, що представники Республіканської та Демократичної партій разом з фахівцями Інституту Маккейна прибули в Україну для ознайомлення з безпековою ситуацією в країні та критичними потребами, які можуть забезпечити США.

Ми вдячні за підтримку США на різних рівнях, але для досягнення миру потрібно об’єднати зусилля. росія продовжує переслідувати свої цілі та мріє про слабку та залежну Україну

- зазначив Боєв.

Українська сторона ознайомила американську делегацію із ситуацією на полі бою, а також розвідувальною інформацією щодо планів агресора та розвитку його ОПК.

Боєв презентував партнерам спроможності українського ОПК та потреби у додатковому фінансуванні.

"Перший заступник міністра оборони акцентував на потребі в озброєнні саме американського виробництва: системах ППО, бронетехніці, ракетах та боєприпасах", - йдеться в повідомленні.

Боєв наголосив, що Україна, як ніхто, прагне миру, але для його досягнення потрібно бути сильними.

"Підтримка США вкрай важлива для завершення цієї війни", – підсумував Боєв.

Доповнення

20 травня державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що Сполучені Штати не припиняли постачати зброю Україні, проте зараз не йдеться про формування нових пакетів допомоги.

Також, за словами Рубіо, Сполучені Штати зараз працюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових систем ЗРК Patriot.

30 травня перебуваючи в Києві сенатор Ліндсі Грем заявив, що українці є найбільш досвідченими у використанні дронів на війні. США співпрацює з Україною у цій сфері та налагоджує ділові зв'язки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Марко Рубіо
Міністерство оборони України
НАТО
Ліндсі Грем
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати
Київ
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,656.60
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,524.56