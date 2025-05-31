Минобороны ознакомило двухпартийную делегацию США с потребностями Украины в ПВО и ракетах

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения
Эксклюзив
06:00 • 6362 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 32546 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 80917 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 84658 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 81055 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 121061 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 109830 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 62017 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 34212 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 31370 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
40%
750мм
Популярные новости

Россия атаковала Харьков ударными БПЛА: что известно о ночной атаке

31 мая, 00:30 • 5632 просмотра

Переговоры в Стамбуле: россия продолжает выдвигать бескомпромиссные условия Украине - ISW

31 мая, 00:56 • 3118 просмотра

Почти 50 тысяч вооруженных дезертиров армии рф терроризируют оккупированные территории Украины - ЦНС

31 мая, 02:31 • 14553 просмотра

ВСУ показали уничтожение новейшего российского комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" с 70-километрового расстояния

31 мая, 03:06 • 10109 просмотра

Удар КАБами россиян по Запорожской области: погибла 9-летняя девочка

31 мая, 03:26 • 13681 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 71655 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 92842 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 103206 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 121061 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 109830 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 35840 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 71200 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 60042 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 134899 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 126475 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Минобороны ознакомило двухпартийную делегацию США с потребностями Украины в ПВО и ракетах

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Минобороны Украины обратилось к США с просьбой предоставить системы ПВО, бронетехнику, ракеты и боеприпасы. Этот вопрос обсуждался во время встречи с делегацией американских конгрессменов.

Минобороны ознакомило двухпартийную делегацию США с потребностями Украины в ПВО и ракетах

Во время встречи с представителями Республиканской и Демократической партий США первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев акцентировал внимание на потребности в вооружении американского производства: системах ПВО, бронетехнике, ракетах и боеприпасах". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев провел встречу с делегацией работников аппаратов конгрессменов США.

Сообщается, что представители Республиканской и Демократической партий вместе со специалистами Института Маккейна прибыли в Украину для ознакомления с ситуацией безопасности в стране и критическими потребностями, которые могут обеспечить США.

Мы благодарны за поддержку США на разных уровнях, но для достижения мира нужно объединить усилия. Россия продолжает преследовать свои цели и мечтает о слабой и зависимой Украине

- отметил Боев.

Украинская сторона ознакомила американскую делегацию с ситуацией на поле боя, а также разведывательной информацией о планах агрессора и развитии его ОПК.

Боев представил партнерам возможности украинского ОПК и потребности в дополнительном финансировании.

"Первый заместитель министра обороны акцентировал внимание на потребности в вооружении именно американского производства: системах ПВО, бронетехнике, ракетах и боеприпасах", - говорится в сообщении.

Боев подчеркнул, что Украина, как никто, стремится к миру, но для его достижения нужно быть сильными.

"Поддержка США крайне важна для завершения этой войны", – подытожил Боев.

Дополнение

20 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

Также, по словам Рубио, Соединенные Штаты сейчас работают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.

30 мая находясь в Киеве сенатор Линдси Грэм заявил, что украинцы являются наиболее опытными в использовании дронов на войне. США сотрудничает с Украиной в этой сфере и налаживает деловые связи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Марко Рубио
Министерство обороны Украины
НАТО
Линдси Грэм
MIM-104 Patriot
Соединенные Штаты
Киев
Brent
$62.80
Bitcoin
$103,656.60
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,319.01
Ethereum
$2,524.56