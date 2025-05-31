Минобороны ознакомило двухпартийную делегацию США с потребностями Украины в ПВО и ракетах

Во время встречи с представителями Республиканской и Демократической партий США первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев акцентировал внимание на потребности в вооружении американского производства: системах ПВО, бронетехнике, ракетах и боеприпасах". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев провел встречу с делегацией работников аппаратов конгрессменов США.

Сообщается, что представители Республиканской и Демократической партий вместе со специалистами Института Маккейна прибыли в Украину для ознакомления с ситуацией безопасности в стране и критическими потребностями, которые могут обеспечить США.

Мы благодарны за поддержку США на разных уровнях, но для достижения мира нужно объединить усилия. Россия продолжает преследовать свои цели и мечтает о слабой и зависимой Украине - отметил Боев.

Украинская сторона ознакомила американскую делегацию с ситуацией на поле боя, а также разведывательной информацией о планах агрессора и развитии его ОПК.

Боев представил партнерам возможности украинского ОПК и потребности в дополнительном финансировании.

"Первый заместитель министра обороны акцентировал внимание на потребности в вооружении именно американского производства: системах ПВО, бронетехнике, ракетах и боеприпасах", - говорится в сообщении.

Боев подчеркнул, что Украина, как никто, стремится к миру, но для его достижения нужно быть сильными.

"Поддержка США крайне важна для завершения этой войны", – подытожил Боев.

Дополнение

20 мая государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Соединенные Штаты не прекращали поставлять оружие Украине, однако сейчас речь не идет о формировании новых пакетов помощи.

Также, по словам Рубио, Соединенные Штаты сейчас работают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных систем ЗРК Patriot.

30 мая находясь в Киеве сенатор Линдси Грэм заявил, что украинцы являются наиболее опытными в использовании дронов на войне. США сотрудничает с Украиной в этой сфере и налаживает деловые связи.