4 жовтня, 08:29 • 12562 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 27578 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 47531 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 64789 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 77146 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 68421 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 39116 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 51621 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 34375 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 21615 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence: у жовтні доступ отримають 130 бригад

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Міністерство оборони України масштабує військовий маркетплейс DOT-Chain Defence, підключивши до нього 130 бригад. На закупівлі дронів та систем РЕБ виділено додаткові 1,5 млрд грн, що дозволить підрозділам швидше отримувати необхідне озброєння.

Міноборони масштабує маркетплейс DOT-Chain Defence: у жовтні доступ отримають 130 бригад

Міністерство оборони України масштабує військовий маркетплейс DOT-Chain Defence. До нього підключать 130 бригад, а на закупівлі дронів і систем РЕБ виділено додаткові 1,5 млрд грн. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

DOT-Chain Defence дає змогу підрозділам самостійно замовляти саме ту зброю, яка потрібна їм на фронті, та отримувати її швидко. Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони.

- йдеться у повідомленні.

У жовтні доступ до маркетплейсу отримають 130 бригад: 12, які взяли участь у пілотному запуску, і ще 118 на різних ділянках фронту. Для цього виділено додаткові 1,5 млрд гривень, які Генеральний штаб розподілить між бригадами. Відповідні зміни з перерозподілом бюджету та збільшенням кількості військових частин були внесені до Переліків і обсягів.

Ми даємо військовим інструмент, який дозволяє їм самостійно визначати пріоритети й швидко отримувати необхідне без зайвої бюрократії. Масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби на фронті

- наголосив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

"DOT-Chain Defence — це приклад дієвої трансформації забезпечення під час війни. За два місяці пілоту платформа вже підтвердила ефективність: середній час постачання дронів скоротився з місяців до 10 днів", — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Наразі на платформі доступні FPV-дрони, "бомбери" та дрони літакового типу. Поступово додаватимуться інші типи БпЛА, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди.

"DOT-Chain Defence спрощує забезпечення бригад дронами. Військовий кількома кліками в онлайн-магазині замовляє необхідний засіб ураження і вже впродовж двох тижнів отримує його на фронті. Масштабування до 130 бригад означає, що ще більше підрозділів зможуть швидко отримувати дрони під конкретні бойові задачі. Також команда АОЗ працює над розширенням асортименту товарів в маркетплейсі", — зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Також у планах розвитку платформи — нові функції:

  • «Конструктор дронів» дозволить військовим кастомізувати конфігурації дронів під конкретні бойові задачі та ситуацію на фронті. Запуск запланований до кінця року.
    • Сервісні звернення для онлайн-консультацій, що дозволить оперативно отримувати технічну підтримку.
      • Рейтингова система, яка дасть змогу залишати оцінки та відгуки про отримані товари і досвід користування.

        З першого замовлення в маркетплейсі 31 липня через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронів та РЕБ.

        Тисяча дронів вже доставлена українським військовим через систему DOT-Chain Defence13.08.25, 21:34 • 7188 переглядiв

        Ольга Розгон

        Війна в УкраїніПолітика
        Міністерство оборони України
        Денис Шмигаль