Минобороны масштабирует маркетплейс DOT-Chain Defence: в октябре доступ получат 130 бригад

Министерство обороны Украины масштабирует военный маркетплейс DOT-Chain Defence. К нему подключат 130 бригад, а на закупки дронов и систем РЭБ выделено дополнительные 1,5 млрд грн. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

DOT-Chain Defence позволяет подразделениям самостоятельно заказывать именно то оружие, которое нужно им на фронте, и получать его быстро. Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны. - говорится в сообщении.

В октябре доступ к маркетплейсу получат 130 бригад: 12, принявших участие в пилотном запуске, и еще 118 на разных участках фронта. Для этого выделено дополнительные 1,5 млрд гривен, которые Генеральный штаб распределит между бригадами. Соответствующие изменения с перераспределением бюджета и увеличением количества воинских частей были внесены в Перечни и объемы.

Мы даем военным инструмент, который позволяет им самостоятельно определять приоритеты и быстро получать необходимое без лишней бюрократии. Масштабирование DOT-Chain Defence и дополнительное финансирование позволят еще оперативнее закрывать критические потребности на фронте - подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"DOT-Chain Defence — это пример действенной трансформации обеспечения во время войны. За два месяца пилота платформа уже подтвердила эффективность: среднее время поставки дронов сократилось с месяцев до 10 дней", — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Сейчас на платформе доступны FPV-дроны, "бомберы" и дроны самолетного типа. Постепенно будут добавляться другие типы БпЛА, НРК, комплексы РЭБ/РЭР и сбросы.

"DOT-Chain Defence упрощает обеспечение бригад дронами. Военный несколькими кликами в онлайн-магазине заказывает необходимое средство поражения и уже в течение двух недель получает его на фронте. Масштабирование до 130 бригад означает, что еще больше подразделений смогут быстро получать дроны под конкретные боевые задачи. Также команда АОЗ работает над расширением ассортимента товаров в маркетплейсе", — отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Также в планах развития платформы — новые функции:

«Конструктор дронов» позволит военным кастомизировать конфигурации дронов под конкретные боевые задачи и ситуацию на фронте. Запуск запланирован до конца года.

Сервисные обращения для онлайн-консультаций, что позволит оперативно получать техническую поддержку.

Рейтинговая система, которая позволит оставлять оценки и отзывы о полученных товарах и опыте пользования.

С первого заказа в маркетплейсе 31 июля через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронов и РЭБ.

Тысяча дронов уже доставлена украинским военным через систему DOT-Chain Defence