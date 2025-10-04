Минобороны масштабирует маркетплейс DOT-Chain Defence: в октябре доступ получат 130 бригад

$41.280.00
48.500.00
ukenru
4 октября, 08:29 • 12578 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 27617 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 47558 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 64811 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 77170 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 68433 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 39123 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51621 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34375 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21616 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.1м/с
66%
748мм
Популярные новости
Израильской армии приказали остановить наступление на Газу после требования Трампа - СМИ4 октября, 06:25 • 9272 просмотра
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению4 октября, 06:59 • 10356 просмотра
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО4 октября, 07:17 • 4158 просмотра
Cadillac бьет рекорды: 40% продаж в США за квартал - электромобили4 октября, 08:50 • 3382 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 7294 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 27617 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 40059 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 51503 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 77171 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 68434 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Пит Хегсетх
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Шостка
Сумская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 7434 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 23766 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 47553 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 37200 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 39901 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Хранитель
Бильд
Tesla Cybertruck

Минобороны масштабирует маркетплейс DOT-Chain Defence: в октябре доступ получат 130 бригад

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Министерство обороны Украины масштабирует военный маркетплейс DOT-Chain Defence, подключив к нему 130 бригад. На закупки дронов и систем РЭБ выделено дополнительные 1,5 млрд грн, что позволит подразделениям быстрее получать необходимое вооружение.

Минобороны масштабирует маркетплейс DOT-Chain Defence: в октябре доступ получат 130 бригад

Министерство обороны Украины масштабирует военный маркетплейс DOT-Chain Defence. К нему подключат 130 бригад, а на закупки дронов и систем РЭБ выделено дополнительные 1,5 млрд грн. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

DOT-Chain Defence позволяет подразделениям самостоятельно заказывать именно то оружие, которое нужно им на фронте, и получать его быстро. Всю бюрократию берет на себя Агентство оборонных закупок Минобороны.

- говорится в сообщении.

В октябре доступ к маркетплейсу получат 130 бригад: 12, принявших участие в пилотном запуске, и еще 118 на разных участках фронта. Для этого выделено дополнительные 1,5 млрд гривен, которые Генеральный штаб распределит между бригадами. Соответствующие изменения с перераспределением бюджета и увеличением количества воинских частей были внесены в Перечни и объемы.

Мы даем военным инструмент, который позволяет им самостоятельно определять приоритеты и быстро получать необходимое без лишней бюрократии. Масштабирование DOT-Chain Defence и дополнительное финансирование позволят еще оперативнее закрывать критические потребности на фронте

- подчеркнул Министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"DOT-Chain Defence — это пример действенной трансформации обеспечения во время войны. За два месяца пилота платформа уже подтвердила эффективность: среднее время поставки дронов сократилось с месяцев до 10 дней", — отметила Оксана Ферчук, заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Сейчас на платформе доступны FPV-дроны, "бомберы" и дроны самолетного типа. Постепенно будут добавляться другие типы БпЛА, НРК, комплексы РЭБ/РЭР и сбросы.

"DOT-Chain Defence упрощает обеспечение бригад дронами. Военный несколькими кликами в онлайн-магазине заказывает необходимое средство поражения и уже в течение двух недель получает его на фронте. Масштабирование до 130 бригад означает, что еще больше подразделений смогут быстро получать дроны под конкретные боевые задачи. Также команда АОЗ работает над расширением ассортимента товаров в маркетплейсе", — отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Также в планах развития платформы — новые функции:

  • «Конструктор дронов» позволит военным кастомизировать конфигурации дронов под конкретные боевые задачи и ситуацию на фронте. Запуск запланирован до конца года.
    • Сервисные обращения для онлайн-консультаций, что позволит оперативно получать техническую поддержку.
      • Рейтинговая система, которая позволит оставлять оценки и отзывы о полученных товарах и опыте пользования.

        С первого заказа в маркетплейсе 31 июля через DOT-Chain Defence поставлено 45 713 дронов и РЭБ.

        Тысяча дронов уже доставлена украинским военным через систему DOT-Chain Defence13.08.25, 21:34 • 7188 просмотров

        Ольга Розгон

        Война в УкраинеПолитика
        Министерство обороны Украины
        Денис Шмыгаль