міноборони росії відреагувало на події у бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністерство оборони росії відреагувало на сьогоднішні події у бєлгородській області рф, де було неспокійно біля прикордонного пункту "шебекіно", повідомлялося про "бій", а влада регіону завзято заперечувала спробу "прориву", повідомляють державні росЗМІ, передає УНН.
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У мо росії зокрема заявили, що "порушень кордону не допущено", "було відбито" "три атаки" і "було відкинуто" "формування". Також у мо рф заявили, що "знищено понад 30", як вони описали "терористів".
Винуватили у мо росії традиційно якісь "українські формування". За повідомленням російського міноборони, ідеться про нібито сили "до двох мотопіхотних рот, посилених танками".
Доповнення
1 червня вранці у Telegram-каналі бійців ЛСР з'явилося повідомлення про те, що відбувається на кордоні України та рф. "Наші побратими передають привіт з українсько-російського кордону. Наша боротьба триває", - ідеться у публікації. Своєю чергою представники підрозділу "російський добровольчий корпус" опублікували у мережі відеозвернення, у якому було оголошено про початок "обіцяної командиром РДК другої фази".
Перед цим, 22 травня, легіон "Свобода Росії" та РДК заявили, що "звільнили" козінку бєлгородської області рф й зайшли в населений пункт грайворон. Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію грайворонського округу зайшла, як він сказав, "ДРГ". У російському регіоні вводили режим "контртерористичної операції".
У ГУР МОУ тоді вказали, що легіон легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців, і що операцію проводять виключно громадяни росії.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк тоді вказував, що Україна спостерігає за подіями в бєлгородській області рф і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку.
У Міноборони України зазначали, що події на бєлгородщині - передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала давно.