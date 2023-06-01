минобороны россии отреагировало на события в белгородской области

Детали

В мо россии в частности заявили, что "нарушений границы не допущено", "было отражено" "три атаки" и "было отброшено" "формирование". Также в мо рф заявили, что "уничтожено более 30", как они описали "террористов".

Винили в мо россии традиционно некие "украинские формирования". По сообщению российского минобороны, речь идет о якобы силах "до двух мотопехотных рот, усиленных танками".

Дополнение

1 июня утром в Telegram-канале бойцов ЛСР появилось сообщение о том, что происходит на границе Украины и рф. "Наши собратья передают привет с украинско-российской границы. Наша борьба продолжается", - говорится в публикации. В свою очередь представители подразделения "российский добровольческий корпус" опубликовали в сети видеообращение, в котором было объявлено о начале "обещанной командиром РДК второй фазы".

Перед этим, 22 мая, легион "Свобода России" и РДК заявили, что "освободили" козинку белгородской области рф и зашли в населенный пункт грайворон. Губернатор белгородской области гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского округа зашла, как он сказал, "ДРГ". В российском регионе вводили режим "контртеррористической операции".

В ГУР МОУ тогда указали, что легион легион "Свобода России" и РДК проводят операцию на территории белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев, и что операцию проводят исключительно граждане россии.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк тогда указывал, что Украина наблюдает за событиями в белгородской области рф и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.

В Минобороны Украины отмечали, что события на белгородщине - предсказуемый внутренний российский кризис, который назревал давно.