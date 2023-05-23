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Маляр: події на бєлгородщині - передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала давно

Маляр: події на бєлгородщині - передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала давно

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала події в грайворонському районі бєлгородської області рф повстанням патріотів росії проти путінського режиму, який назрівав вже давно, пише УНН.

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За словами Маляр, ще до війни було очевидно, що путін приділяє більше уваги мілітаризації держави, ніж її розвитку. Вона вказала, що частина росіян, попри опитування, у яких зазначається, що вони нібито підтримують рішення путіна воювати в Україні, будуть відчувати за це провину і ганьбу впродовж десятиліть. 

Цитата

"Ситуація в бєлгородській області – це передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Це патріоти росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить путін з російською федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на бєлгородщині", - написала Маляр у Telegram.

"Всі розуміють, що цей режим треба змінювати. Ця критична маса просто назбиралася саме зараз. Це не те, що виникло раптом. Це невдоволення поступово накопичувалось. Тобто, це внутрішньоросійські тенденції, продиктовані бажанням громадян змінити політичний устрій країни та припинити криваву війну, яку розв’язав кремль", - зазначила заступниця міністра оборони.

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Маляр пояснила, що "російські партизани", які не ховають свої обличчя, залишались до цього не викритими розвідкою та поліцейською системою росії через те, що "росія на сьогодні повністю зайнята війною в Україні". За її словами, "вони просто не бачать, що у них відбувається і не розуміють, що в їх державі ризиків політичних набагато більше".

Заступниця міністра оборони також вказала, що «ми не ведемо війни на чужих територіях. (...) І те, як українська армія веде війну, – ми показуємо свою цивілізованість. Ми звільняємо свої території в межах наших кордонів, які були визнані у 1991 році. Все. Все, що відбувається всередині росії, - ми можемо спостерігати, що там відбувається, ми розуміємо чому так відбувається, і для себе ми розуміємо, що для нас ця ділянка кордону дуже небезпечна».

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