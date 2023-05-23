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Маляр: события на белгородщине - предсказуемый внутренний российский кризис, который назревал давно

Киев • УНН

 • 636765 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала события в грайворонском районе белгородской области рф восстанием патриотов россии против путинского режима, которое назревало уже давно, пишет УНН.

Детали

По словам Маляр, еще до войны было очевидно, что путин уделяет больше внимания милитаризации государства, чем его развитию. Она указала, что часть россиян, несмотря на опросы, в которых отмечается, что они якобы поддерживают решение путина воевать в Украине, будут чувствовать за это вину и позор в течение десятилетий. 

Цитата

"Ситуация в белгородской области – это предсказуемый внутренний российский кризис, который назревал еще до полномасштабного вторжения рф в Украину.

Это патриоты россии, насколько мы понимаем. Люди, которые восстали фактически против путинского режима. Потому что то, что делает путин с российской федерацией тем, что он с нами ведет войну, вызывает недовольство у всех сознательных россиян. И то, что для них позорно сейчас доставать свой паспорт, что они стесняются показать в мире, что они – граждане россии, рано или поздно должно было привести именно к тому, что сейчас происходит на белгородщине", - написала Маляр в Telegram.

"Все понимают, что этот режим надо менять. Эта критическая масса просто собралась именно сейчас. Это не то, что возникло вдруг. Это недовольство постепенно накапливалось. То есть, это внутрироссийские тенденции, продиктованные желанием граждан изменить политическое устройство страны и прекратить кровавую войну, которую развязал кремль", - отметила заместитель министра обороны.

Детали

Маляр объяснила, что "российские партизаны", которые не прячут свои лица, оставались до этого не разоблаченными разведкой и полицейской системой россии из-за того, что "россия сегодня полностью занята войной в Украине". По ее словам, "они просто не видят, что у них происходит и не понимают, что в их государстве рисков политических гораздо больше".

Заместитель министра обороны также указала, что «мы не ведем войны на чужих территориях (...) И то, как украинская армия ведет войну, – мы показываем свою цивилизованность. Мы освобождаем свои территории в пределах наших границ, которые были признаны в 1991 году. Все. Все, что происходит внутри россии, - мы можем наблюдать, что там происходит, мы понимаем почему так происходит, и для себя мы понимаем, что для нас этот участок границы очень опасен».

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