Важливо нагадати світові, що це росія розпочала війну: США відреагували на події в бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти українцям, що не заохочують атаки за межами українських кордонів. Як заявив під час брифінгу речник Держдепу США Меттью Міллер, важливо нагадати світові, що це росія розпочала цю війну, передає УНН.
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«Ми дуже чітко прояснили українцям, що ми не даємо змоги і не заохочуємо атаки за межами українських кордонів. Але я вважаю, що важливо нагадати світові, що це росія розпочала цю війну. Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є росія», – заявив під час брифінгу речник Держдепу США Меттью Міллер.
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