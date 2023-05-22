Важно напомнить миру, что это россия начала войну: США отреагировали на события в белгородской области

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«Мы очень четко прояснили украинцам, что мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что это россия начала эту войну. Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является россия», – заявил во время брифинга представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

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