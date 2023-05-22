Важно напомнить миру, что это россия начала войну: США отреагировали на события в белгородской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Соединенные Штаты четко дали понять украинцам, что не поощряют атаки за пределами украинских границ. Как заявил во время брифинга представитель Госдепа США Мэттью Миллер, важно напомнить миру, что это россия начала эту войну, передает УНН.
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«Мы очень четко прояснили украинцам, что мы не позволяем и не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что это россия начала эту войну. Украина имеет право решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является россия», – заявил во время брифинга представитель Госдепа США Мэттью Миллер.
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