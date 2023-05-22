Україна вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку - Подоляк про події у бєлгородській області рф
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Україна спостерігає за подіями в бєлгородській області рф і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter, пише УНН.
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"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в бєлгородській області росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян росії", - написав Подоляк.
Доповнення
Близько 14:00 легіон «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що «звільнили» Козінку бєлгородської області й зайшли в населений пункт Грайворон.
Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла "ДРГ". За його словами, підрозділи рф та фсб «вживають заходів».
У ГУР МОУ вказали, що легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців, і що операцію проводять виключно громадяни росії.
Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. #Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо,…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2023