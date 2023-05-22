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Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території бєлгородської області - ГУР

Легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території бєлгородської області - ГУР

Київ • УНН

 • 1970570 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. Про це сказав у коментарі "Суспільному" речник ГУР Юсов, передає УНН.

Деталі

За його словами, операцію проводять виключно громадяни росії.

Близько 14:00 легіон «Свобода Росії» та «РДК» заявили, що «звільнили» Козінку бєлгородської області й зайшли в населений пункт Грайворон.

Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу «зайшла ДРГ ЗСУ». За його словами, підрозділи рф та фсб «вживають заходів».

Раніше

Сьогодні, 22 травня, з самого ранку чимало новин з белгородської області рф. З’являються повідомлення про обстріли, бої та навіть напад на російський прикордонний пункт Грайвон.

українські та російські Tg-канали поширили відео, у якому представники “Русского добровольческого корпуса” стверджують, що знаходяться біля сіл Безлюдовка (бєлгородська область), Любимовка, Чуровичи (брянська область).
А легіон “Свобода Росії” виклав звернення із закликом до росіян боротися з режимом путіна. А згодом звернувся до мешканців російських прикордонних районів “залишатися вдома та не чинити опір”.

З’явилися повідомлення, що представники цих двох підрозділів нібито напали на прикордонний пункт “Грайворон” в результаті якого загинув російський прикордонник. В мережі поширюють відео, як стверджується, пересування військової техніки цих підрозділів по території рф.

Російський Tg-каналу Shot пише про “запеклі бої”, які відбуваються на кордоні бєлгородської області неподалік села Дронівка між росіянами та “українською ДРГ”. Обидві сторони використовують військову техніку.

Легіон “Свобода росії” вже встиг заявити, що під його контроль перейшло село Козинка. А передові підрозділи зайшли до Грайворона.

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